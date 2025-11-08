中國連鎖「人民咖啡館」遭批蹭政府流量 店家火速改名
中國連鎖咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，成為網路打卡新地標。不過，中國官媒《人民網》公開發表文章批評，「人民」一詞不容褻瀆，更不能被濫用，營銷可以有創意，但不能無底線，蹭政府流量。文章發出後，該公司緊急將中國門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門則維持不變。
中國連鎖咖啡廳「人民咖啡館」在中國18個省份、20個城市開設近30家直營門店，其母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司，強烈的中國特色讓其成為社群平台的打卡新地標，不過因裝潢具有「人民」、「五星」等意涵，讓不少到訪打卡的民眾一度以為這是政府機關單位。
中國官媒《人民網》公開發表文章批評，「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，「要潮文化」多次申請「人民咖啡館」商標被駁回，相關部門已經就此亮明態度，但該企業拿著「潮人民咖啡館」、「要潮人民咖啡館」的註冊商標，混淆視聽的經營「人民咖啡館」，被批評為對法律法規和公眾情感的不尊重，行銷可以有創意，但不能無底線，蹭政府流量。
此文章發出後，「要潮文化」緊急發布聲明，將嚴格按照註冊商標規範各個場景應用。中國門市名稱迅速調整為「要潮人民咖啡館」，香港、澳門及海外門市則不變。
更多《鏡新聞》報導
鄭麗文出席統派活動 王定宇批「辱白恐受難者」：形同吐蔣介石口水
中國青島啤酒「最貴一泡尿」 竟是外包工人口角後報復上傳
中配錢麗不認「鼓吹武統」直播喊冤 陸委會：不排除註銷居留權
其他人也在看
娃娃機店成治安死角？ 警：若常遭竊將加強巡邏
多數娃娃機店24小時經營、沒有店員，因為無人隨時管理，常變成治安死角。有業者發現店裡，被亂潑灑液體，地上被丟酒瓶、菸蒂，看了監視器發現，是兩名男子蓄意破壞，還輪流踹門。警方表示，因為娃娃機店不是治安場所，並不會設置巡邏箱，若果常被偷竊，才會加強巡邏。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
找回10年前的豪情壯志 張志豪感謝谷毛維嘉 白薩的激勵和助燃
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】多年前在松山高中被視為下一個高國豪的張志豪，幾經多年浮沉後，最近10天在P互傳媒 ・ 5 小時前
高爾夫》沃德懷特錦標賽，施密德衝上第二天領先榜
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】本年度賽季僅剩三場比賽，往年一百二十五位可保住明年參賽權，今年只剩一百人！德國選手Matti Schmid（馬席斯‧施密德）十一月七日羅開Golf 頻道 ・ 8 小時前
急奔大馬遭酸蹭熱度！謝侑芯閨密謝薇安怒發律師聲明：無藉此牟利
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞離奇身亡，當地警方已朝「謀殺案」方向全力偵辦。事件震驚各界，謝侑芯的閨密謝薇安第一時間飛往馬來西亞協助處理後事，卻意外遭部分網友批評「蹭流量」。對此，謝薇安於8日委由律師發表聲明，嚴正否認相關指控，強調自己全程出於友情與關心，從未藉事件牟取任何利益。中天新聞網 ・ 5 小時前
中職》二軍宿舍風波 樂天桃猿領隊感謝蔡其昌幫忙出聲
中職會長蔡其昌今天拜會樂天桃猿球團，針對日前二軍宿舍風波代表球迷表達意見，樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，感謝蔡其昌會長挺身幫忙球隊出聲，球隊會積極向總公司進行檢討，就可以改善的部分做出好的改善計畫。牧野指出，就任領隊後有極力向總公司申請，提出他的想法與需求，這次的宿舍問題造成球迷擔心、選手不便，身為領隊自由時報 ・ 9 小時前
陪同蕭副總統訪歐完成任務 林佳龍致謝總統與外交團隊
（中央社記者吳書緯台北8日電）副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，陪同出訪的外交部長林佳龍今天在社群平台發文，貼出與蕭副總統及駐歐盟暨比利時代表謝志偉的合照，「任務順利完成」。並向總統賴清德致謝、感謝為台灣一起奮戰的外交團隊。中央社 ・ 8 小時前
產業隊長: 記憶體超級大循環 會一直往上往上走
記憶體產業受惠結構性供給不足，美光高階記憶體報價2天翻一倍，日商更祭出限購令，讓近來記憶體報價漲勢如同野火燎原。財經週日趴來賓-產業隊長張捷表示，記憶體超級大循環就一直往上往上，到明年第一季一直漲。產業隊長張捷表示，記憶體股價就像變了心的女友一樣，不會再回頭了!第四季整個包括從海力士、南亞科的法說都認為，第四季跟明年第一季的記憶體就是一直一直在往上，就是個超級大循環。那很多人擔心記憶體股價會不會像之前航海王的複製版泡沫化了!張捷表示，記憶體已經不是過去的景氣循環產業，會超越以前，產業循環不會休息會一直上。張捷還表示，記憶體選股策略有口訣，買上不買下，為什麼?很簡單，就是模組廠要比誰的庫存多，就像威剛、十銓庫存算多，倉庫有貨拿出來賣，可是你賣完了庫存之後，明年第一季你就要買貴的了，只能賺加工的費。可是上游不一樣，像美光、南亞科，它的生產成本是不變的，甚至是群聯，所以上游的生產成本固定，記憶體一直在漲價，這個獲利會無限的想像。綜合報導原文出處：週日趴(影)／產業隊長: 記憶體超級大循環 會一直往上往上走 更多民視新聞報導黃仁勳還在台南！與台積電餐敘大啖牛肉爐 畫面曝光創歷史單月新高！ 財政部：台灣10月出口618億美元「年增近五成」黃仁勳今年四度訪台！台南購買3美食 這一項來頭不小民視財經網影音 ・ 1 天前
有茶香布丁的復古老宅咖啡廳，時光彷彿凝結了
如果你也喜歡復古優雅的老宅咖啡廳，那推薦來《富富》喝杯咖啡。兩層樓的日系喫茶咖啡廳氣氛唯美浪漫，隱約透著街色的白紗簾隔絕了城市的喧鬧與忙碌，一杯好喝的奶油美式再配上一只點綴著奶油的伯爵布丁，時光是如此優雅又愜意！Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
中國「強摘器官黑手」伸向孩童？2寶媽PO片：超怪
國際中心／李汶臻報導中國國家主席習近平在中共93閱兵典禮當天，被錄到私下談論器官移植、長生不老等話題；有關對話流出後震驚全球，也讓各界再度關注中國器官移植疑雲事件。近日，中國上海竟爆出小學生被要求集體抽血存樣的案件，有學生家長收到來自官方的同意書。但就有家長認為同意書中有不少內容疑點重重，因此將此事拍成影片上傳至抖音平台。而爆料影片留言區的「超詭1幕」卻讓人越看越覺得細思極恐。民視 ・ 8 小時前
全球央行購金熱潮不減 中國人行連12個月增持黃金
（中央社台北8日電）中國人民銀行最新資料顯示，截至10月底，中國黃金儲備達7409萬盎司，月增3萬盎司。這是人行連續第12個月增持黃金。中央社 ・ 7 小時前
關懷弱勢 好帝一慈蔭亭捐物資
記者陳俊文∕台南報導 八日是觀音佛祖出家紀念日，以牛頭牌沙茶醬聞名的好帝一食品公司，…中華日報 ・ 6 小時前
「人民」不能亂用？陸連鎖咖啡挨轟蹭政府流量 火速改名整頓
大陸多地出現以「人民咖啡館」為店名且裝修高度相似的門店，成為網路打卡新地標。然而，這些咖啡館因使用「人民」二字引發爭議。據悉，「人民咖啡館」母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司，以「人民」名義銷售商品，被大陸官媒怒轟是在蹭政府流量。中天新聞網 ・ 12 小時前
非洲豬瘟肉製品8成來自中國 陳駿季：機場「手檢區」是防疫關鍵
農業部長陳駿季今天（8日）隨行政院長卓榮泰，到桃園國際機場視察邊境檢疫作業。陳駿季說，今年截至10月，全台各機場共攔獲或旅客主動丟棄疑似肉製品逾2.2萬件，其中約10％檢出非洲豬瘟陽性病毒，8成來自中國。邊境防堵是防疫第一線，而設置「手檢區」能有效提醒旅客主動丟棄違規肉品，是防堵疫情入侵的重要關鍵。自由時報 ・ 7 小時前
自助餐煎台遭投擲洗衣球冒煙險起火 業者氣炸報警
台北市信義區松山路一間自助餐業者，自家的煎台遭人丟擲不明物體，瞬間冒煙險些燒起來。查看監視器才發現，是2男2女在隔壁的娃娃機店，夾到一盒洗衣球到處亂扔，甚至還丟擲路過的單車騎士。就怕事後引發食安疑慮，...華視 ・ 9 小時前
全球最大蜘蛛網曝光 逾11萬隻蜘蛛共同編織
根據最新發表於《地下生物學》期刊的研究報告，科學家在歐洲發現疑似為全球最大的蜘蛛網，該蜘蛛網由超過11萬隻蜘蛛共同築成，牠們在一處洞穴內繁衍棲息，並編織出這面龐大的蜘蛛網牆，面積超過100平方公尺，宛台視新聞網 ・ 7 小時前
塔利班：阿富汗與巴基斯坦和談破裂 但維持停火
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德今天表示，儘管與鄰國巴基斯坦的最新和平談判破裂，兩國仍繼續維持停火。中央社 ・ 7 小時前
彰原住民族文化節 熱鬧
彰化縣原住民族文化節暨傳統體能競技系列活動，昨（八）日在彰化縣立體育館戶外圓形廣場展開，縣長王惠美、議員陳榮妹與各族人好朋友共享文化盛宴。王縣長表示，今年是一年一度彰化縣原住民文化節暨傳統體能競技活動，彰化縣原住民有十六族，人數共七二三三位，期盼藉由活動鼓勵老中青三代一起動起來，也希望讓原住民朋友在彰化安居樂業過好生活。今年特別邀請彰化市平和國小合唱團演出，天籟般的優美歌聲讓全場貴賓感受到濃厚的原住民氛圍。王縣長表示，本活動自二○○五年首辦以來，已邁入第二十年，感謝各族長老與族人用心把各族的文化及語言在彰化向下扎根，讓更多人得以感受多元文化。有超過六○○位族人組成十二個隊伍參加原住民舞蹈及體能競賽，族人為了活動，從九月就開始進行長達一個月的訓練，就是希望展現最棒的成果。同 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
金門夜貓子必收！藏在老洋樓裡的微醺秘境，夢酒館、談醺室精釀啤酒，享受一場充滿金門味的異國風情夜
我去金門好幾次了，怎麼玩我很懂，但金門的夜生活我還真的不知道能去哪裡？這趟就專門攻略這個金門酒香 夜生活推薦，高粱威士忌路跑 外浦商圈、莒光路必喝精選4+1家 微醺之旅。不誇張，真的是在金門閩南古厝洋樓巷弄間鑽來鑽去，尤其是充滿閩南文化與僑鄉文化交會的後浦小鎮，更是特別有異國風情這樣，是一種不一樣的另類金門體驗，充滿高粱酒 威士忌的微醺夜生活之旅。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 9 小時前
北京同意荷蘭派人來談 安世半導體風波或迎轉機
芯片制造商安世半導體Nexperia供應爭端持續發酵，荷蘭方面稱有信心。不過北京敦促荷蘭盡快實質性提出建設性方案，采取實際行動，「表態不能只停留在口頭上」。此外，中國已同意荷方派代表赴華磋商。德國之聲 ・ 9 小時前
台灣首次以成員國參與IPAC 范雲籲：關注中國引渡侵害人權
2025年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會在布魯塞爾登場，民進黨立委范雲以台灣共同主席身分代表出席，這也是台灣首次以正式會員國身分參與IPAC年度峰會。范雲向各國呼籲，關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，並建議IPAC採取更具體行動以強化國際合作，確保中國的引渡協議不會侵犯人權。自由時報 ・ 16 小時前