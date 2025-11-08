中國連鎖「人民咖啡館」遭批蹭政府流量 店家火速改名

中國連鎖咖啡廳「人民咖啡館」為打卡新地標。（翻攝自極目新聞）

中國連鎖咖啡廳「人民咖啡館」以中國常見的紅色、五角星為裝潢主題，成為網路打卡新地標。不過，中國官媒《人民網》公開發表文章批評，「人民」一詞不容褻瀆，更不能被濫用，營銷可以有創意，但不能無底線，蹭政府流量。文章發出後，該公司緊急將中國門市名稱改為「要潮人民咖啡館」，香港及澳門則維持不變。

中國連鎖咖啡廳「人民咖啡館」在中國18個省份、20個城市開設近30家直營門店，其母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司，強烈的中國特色讓其成為社群平台的打卡新地標，不過因裝潢具有「人民」、「五星」等意涵，讓不少到訪打卡的民眾一度以為這是政府機關單位。

中國官媒《人民網》公開發表文章批評，「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，「要潮文化」多次申請「人民咖啡館」商標被駁回，相關部門已經就此亮明態度，但該企業拿著「潮人民咖啡館」、「要潮人民咖啡館」的註冊商標，混淆視聽的經營「人民咖啡館」，被批評為對法律法規和公眾情感的不尊重，行銷可以有創意，但不能無底線，蹭政府流量。

此文章發出後，「要潮文化」緊急發布聲明，將嚴格按照註冊商標規範各個場景應用。中國門市名稱迅速調整為「要潮人民咖啡館」，香港、澳門及海外門市則不變。





