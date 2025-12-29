中國週二"環台軍演"實彈射擊 漁會籲避開.提早結束作業

南部中心／綜合報導

中國解放軍東部戰區30日上午八點到下午六點，將在台灣海峽周邊展開實彈射擊，此舉將會影響到我國漁民的作業，尤其現在正是澎湖土魠魚和基隆白帶魚的產季，兩地的區漁會都緊急向漁船廣播，請漁民提早結束作業，或避開演訓區，以免發生危險。部份漁民也擔心，不小心會被飛彈打到。





台灣東北部海域目前正值白帶魚的捕撈季，漁民憂心共軍軍演會影響到捕撈作業。（圖／民視新聞）

漁船進港，把一箱箱剛捕撈到的白帶魚送上岸，台灣東北部海域目前正值白帶魚的捕撈季，基隆碼頭邊一艘艘漁船全都是捕白帶魚的，但中國解放軍東部戰區宣布，30日上午八點到下午四點，將在台灣海峽周邊展開實彈射擊，其中一處演訓區就在台灣東北部海域，基隆區漁會立即廣播通報船隻：「中國東部戰區將在明日12月30日0800到1800在台灣周邊，開展一系列的聯合軍事行動，請各船隻遠離射擊區以策安全。」漁民一早都聽到了這個消息，十分無奈。基隆漁民：「太恐怖了啦！太可怕了！演習那個炸彈打過來怎麼辦？這兩天還是會出海，不然怎麼辦，為了生活啊！」另一位漁民也說：「會怕啊！但是為了生活還是要出去啊！」不過，也是有漁民覺得沒影響，仍舊會出海作業。基隆漁民：「不會啦不會，我們都在近海的不會啦，困擾喔？沒什麼感覺欸！」基隆漁民：「我之前捕透抽的時候也曾看過中國軍艦，若開遠一點就會看到，但都沒影響，都沒有影響，不用怕啦！」

中國解放軍東部戰區宣布30日上午8點到下午6點將在台灣海峽周邊展開實彈射擊，基隆區漁會立即廣播通報船隻避開。（圖／民視新聞）

不只東北海域，澎湖七美西側也是共軍演演的範圍，但目前正是土魠魚的產季，有不少漁船會到那裏捕魚，澎湖區漁會詳細比對經緯度，也立即廣播通知所有漁船。澎湖區漁會總幹事顏德福表示，「我們現在請在這個區域抓土魠魚的漁船趕快作業收網，然後避開這個地方，等到軍演結束之後，我們再回到原來的採捕區，避免衝突。」澎湖漁民：「知道就避開啊，不去軍演的海域抓就好了，阿共那個就是亂來啊！」大部份的漁民也都是上午才聽說有這件事，對於共軍三番兩次圍島軍演，都感到相當疲憊又無奈。













