中國進口包裝容器出包 知名餐飲上榜、遭邊境攔截

（中央社記者沈佩瑤台北3日電）食藥署今天公布邊境檢驗違規名單，有2家知名餐飲各自委託廠商自中國進口的食品容器包裝出包，分別被檢出螢光增白劑、沒通過溶出試驗等，全數遭邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共14項產品檢驗不合格，包含義大利芝麻菜、泰國蘆筍等，因防腐劑含量、農藥殘留含量不符規定，依規定退運或銷毀。

這次有2家知名餐飲分別委託合作廠商自中國進口的食品容器違規。北區管理中心副主任蔡佳芬告訴媒體，其中一家輸入的「餐盒」被檢出螢光增白劑，違反不得檢出規定，針對報驗業者及邊境的管制措施，都將從一般抽批調整為加強。

至於另一家進口的「紙袋」則是以4%醋酸（60℃，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為40 ppm超標，因為依相關規定，合格標準為30 ppm以下。蔡佳芬說，近6個月來只有這批不合格，業者自一般調整為加強，邊境則仍維持一般抽批。

此外，還有一批越南進口「黑胡椒粒」被檢出含蘇丹色素4號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，共2萬公斤在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，從民國114年7月26日至115年1月26日止，受理越南的黑胡椒粒，報驗45批，期中不合格9批、佔20%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年11月8日起至116年1月21日止，針對越南的黑胡椒粒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。（編輯：林恕暉）1150203