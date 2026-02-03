中國進口包裝紙、餐盒檢驗不合格 貳樓、玉津咖啡受波及

食藥署3日公布最新一批邊境檢驗不合格名單，14個品項中包含知名餐飲「貳樓」淋膜紙袋未通過溶出試驗，以及「玉津咖啡」餐盒檢出螢光增白劑，兩項不合格食品容器包裝均為業者各自委託國內廠商從中國進口。本次檢出的14項不合格產品均已全數在邊境攔截，並依規定退運或銷毀，未流入市面。

食藥署說明，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，需以4%醋酸在60℃下進行30分鐘溶出試驗，而貳樓輸入的違規產品，為「廊坊市永盈紙塑製品公司」製造的紙袋，蒸發殘渣值為40ppm，超過30ppm以下的合格標準。玉津咖啡委託廠商進口的餐盒，則是由「溫州雙川包裝公司」製造。

此外，還有一批從越南出口、共2萬公斤的「黑胡椒粒」，被檢出含非法定著色劑「蘇丹色素4號」，為《食品安全衛生管理法》標示屬於不得使用的物質，已在邊境銷毀。

本次其他違規產品還包含日本鮮草莓、泰國蘆筍、南韓新鮮人參以及義大利芝麻菜等，均被檢出殘留農藥；德國膠原蛋白水果安瓶飲則被檢出防腐劑超標。