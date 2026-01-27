中國進口空膠囊檢出環氧乙烷 168公斤遭邊境攔截

（中央社記者曾以寧台北27日電）食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，自中國進口空膠囊遭檢出不得檢出的環氧乙烷，共168公斤產品依規定退運或銷毀，食藥署並將輸入業者調整為邊境100%逐批查驗。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共18項產品檢驗不合格，包含美國進口鮮石榴、馬來西亞猴頭菇、日本煙燻起司鮭魚及智利油桃、印尼蝦醬塊等，因防腐劑含量、農藥殘留含量不符規定，依規定退運或銷毀。

其中，有4批由輸入業者「翰斯福生技有限公司」報驗的中國空膠囊，檢出殘留農藥環氧乙烷介於每公斤6.1至18.9毫克。食藥署北區管理中心主任劉芳銘對媒體說明，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。這4批中國的空膠囊在邊境必須退運或銷毀。

對於環氧乙烷殘留，劉芳銘解釋，部分穀類會使用環氧乙烷殺菌，過去也曾發生過膠囊殘留環氧乙烷超標的情況。

劉芳銘指出，食藥署於1月中旬公布的邊境檢驗不合格品項中，也有1批同業者輸入的空膠囊檢出環氧乙烷，已依規定退運或銷毀；此業者近半年來累積已5批同品項、同號列產品檢驗不合格，因此食藥署對該業者在邊境調整為100%逐批查驗。（編輯：李亨山）1150127