中國進口遊戲沙含石綿 教育部：目前台灣學校沒有使用

〔記者黃宜靜／台北報導〕澳洲與紐西蘭近日在中國製造的兒童遊戲沙，發現內含石綿(asbestos)污染物，迫使多所學校停課，立委陳秀寶擔憂台灣校園是否有使用到這種遊戲沙；對此，教育部政務次長劉國偉表示，目前尚未收到校園通報使用相關教具，未來將持續宣導、提醒學校注意。

立法院教育及文化委員會邀請教育部政務次長劉國偉、數位發展部及國家通訊傳播委員會列席就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告，並備質詢。

陳秀寶表示，近日澳洲紐西蘭發現提供兒童使用自中國進口的兒童遊戲沙，內含一級致癌物石綿，導致當地學校暫時關閉，因此她擔憂地說，那次長是否了解，台灣校園是否使用到這種遊戲沙？

劉國偉回應，教育部已主動要求所有幼兒園的教具、教材是否有使用相關遊戲沙，目前是沒有的，將持續提醒、宣導，在採購相關教具時都要合乎標準。

