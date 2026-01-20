中國進口「辣椒段」驗出致癌蘇丹色素

▲中國進口辣椒段被檢出致癌蘇丹色素三號。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 食藥署今（20）日公布最新邊境查驗不合格名單，其中業者從菲律賓進口的「香蕉醬」檢出含非法定著色劑「莧菜紅」。另外有業者從中國進口的辣椒段則被檢出「蘇丹色素三號」，依規定須在邊境銷毀。

食藥署公布最新邊境查驗不合格品項，總計18項不合格，包括日本進口鮮草莓、印度「冷凍小鯊魚」、中國進口奇異果及越南糙米等。其中業者「廷立實業有限公司」從菲律賓進口的「香蕉醬」在邊境被檢出著色劑「莧菜紅」，因違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定，總計4560公斤須於邊境退運或銷毀。

▲菲律賓進口香蕉醬在邊境被檢出「莧菜紅」。（圖／食藥署提供）

食藥署北區管理中心主任劉芳銘提到，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，莧菜紅非表列允許使用的添加物，而業者為第一批不合格，但國別的部分，因過去已經4批不合格，業者及菲律賓皆維持監視查驗。

另外，由「元盛國際貿易有限公司」自中國進口的辣椒段因被檢出「蘇丹色素三號」，屬於不得使用的物質，違反食品安全衛生管理法，總計1萬1000公斤在邊境必須銷毀，不得退運。

劉芳銘指出，統計近半年，從114年7月12日至115年1月12日止，受理中國的辣椒乾，報驗58批，檢驗不合格2批，不合格率3.5%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署自115年1月7日起至116年1月6日止，針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

