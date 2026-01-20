中國進口「辣椒段」驗出蘇丹色素！邊境銷毀1.1萬公斤

食藥署公布最新一波邊境查驗結果，一批自中國進口、重達1萬1000公斤的辣椒段檢出不得使用的蘇丹色素三號，依法須在邊境全數銷毀。食藥署提供



食藥署今（1/20）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，其中一批來自中國的「辣椒段」檢出不得使用的蘇丹色素三號，總重高達1萬1000公斤，依法必須在邊境銷毀。

食藥署上午公布有18項邊境查驗不合格名單，包括有印尼的冷凍小鯊魚、馬來西亞的黑胡椒粒、智利的油桃、日本的鮮草莓及蜜柑、越南的糙米及冷凍鱔魚片等，分別被檢出有重金屬、農藥或動物用藥不合格。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，本次有1批由輸入業者「元盛國際貿易有限公司」報驗的中國辣椒段，檢出蘇丹色素三號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批中國的辣椒段在邊境必須銷毀，不得退運。該批違規的中國辣椒段製造廠為河北香辛調味品有限公司，總重多達1萬1000公斤。

劉芳銘表示，食藥署統計近半年，從114年7月12日至115年1月12日止，受理中國的辣椒乾，報驗58批，檢驗不合格2批，不合格率3.5%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從115年1月7日起至116年1月6日止，針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

