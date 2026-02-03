中國進口「餐盒、紙袋」食安出包！ 貳樓、玉津咖啡受波及 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

知名店家使用中國進口的餐盒、紙袋，全出包！食藥署今（3）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，其中就有貳樓合作廠商進口的中國「紙袋」溶出試驗不符規定，恐在正常使用狀態之下，溶出殘渣；另外，連鎖的玉津咖啡，合作廠商進口的中國「餐盒」，也檢出不得使用的螢光增白劑，違規產品都必須依規定在邊境退運或銷毀。

食藥署上午公布有14項的邊境查驗不合格名單，包括德國的膠原蛋白水果安瓶飲、泰國的蘆荀、越南的黑胡椒粒、日本的鮮草莓等，分別被檢出有農藥、防腐劑等不合格。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬表示，本次有2批自中國輸入的食品容器具，在邊境檢出螢光增白劑及蒸發殘渣不合格，必須退運或銷毀。

蔡佳芬指出，第1批是由輸入業者「津喜企業有限公司」報驗的中國餐盒，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出。違規產品製造廠為溫州雙川包裝有限公司，牌名為玉津，總重201公斤。

蔡佳芬表示，該包裝容器具食品接觸面為「蠟或紙漿製品」，近6個月內已累計4批不合格，故食藥署將針對同產地、同產品採加強抽批查驗，提高抽驗比例為20%至50%。

另外，蔡佳芬說，第2批是由輸入業者「禾啟股份有限公司」報驗的中國紙袋，以4%醋酸於60℃放置30分鐘，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣40 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，以紙類與食品直接接觸面的部分為塑膠類，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下。製造廠為廊坊市永盈紙塑製品有限公司，重量達171.82公斤。

蔡佳芬表示，該包裝容器具食品接觸面為「塑膠類」，近6個月內累計1批不合格，所以針對同產地、同產品仍採一般抽批查驗。

照片來源：食藥署提供

