中國進行黃海實彈演習 總統府挺日：立刻停止不恰當威脅

總統府發言人郭雅慧 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 在日本首相高市早苗表示，台灣有事可能構成安保「「存亡危機事態」，引發中國嚴重關切，除了對日本採取旅遊限制措施，今（15）日起更在周邊區域進行實彈演習。對此，總統府發言人郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

日本對中政策鴿派、立憲民主黨前外相岡田克也議員7日在國會質詢新任首相高市早苗時質詢，「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，高市則回答，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

高市早苗還說，「假設美軍為了解除封鎖前來支援，而為了阻止美軍介入，也可能發生其他行使武力的事態」，「如果只是把民間船隻排成一列，讓海上通行困難，我認為不會構成存亡危機事態」。

「存亡危機事態」（存立危機事態）是日本2015年通過安全保障法制時的新增規定，意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。

