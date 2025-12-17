中國逼各國反「台灣有事」論！矢板明夫：北京黔驢技窮

政治中心／李明融報導

日本首相高市早苗11月發表「台灣有事」言論，引發中國政府強烈反彈，根據日媒報導，中國外交部自11月以來陸續召見新加坡、菲律賓等東南亞國協（ASEAN）成員國的大使，並要求他們表態支持北京，反對高市早苗的「台灣有事」論，對此，資深媒體人矢板明夫指出，這種作法與其說是在爭取支持，不如說是在消耗自身的信用，並認為中國已經黔驢技窮，病急亂投醫。

中國粗暴施壓各國反「台灣有事」論！矢板明夫揭一關鍵：北京黔驢技窮

矢板明夫點出中國為要求各國選邊站，頻頻做出讓人直搖頭的行為。（圖／民視新聞）矢板明夫在臉書發文指出，看到中國外交部近期依連串的動作，讓人看了有一種「病急亂投醫」的感覺。根據日本媒體共同社的報導，北京當局近日不斷找來駐京的東南亞各國大使「談話」，要求他們表態支持中方、批評日本，就連歐洲國家進行例行外叫協商時，也不忘提起這件事要求表態，這讓矢板明夫不禁感嘆「與其說是外交，不如說更像一場焦躁的宣傳戰」；值得注意的是，中國對東南亞國家採取近乎「呼之即來」的方式，對歐洲則包裝成「實務溝通」，可見差別對待的態度。這本身就暴露出北京內心深處的世界觀，對於誰可以被威嚇、誰需要被安撫，一清二楚。但中國政府這樣露骨的施壓，只是讓更多國家看到中國「一言不合就逼人站隊」的本質。

廣告 廣告

中國粗暴施壓各國反「台灣有事」論！矢板明夫揭一關鍵：北京黔驢技窮

矢板明夫表示這波操作，看出中國已經有些黔驢技窮。（圖／翻攝自X）

矢板明夫表示這波操作，看出中國已經有些黔驢技窮。經濟下行、內部問題叢生，無法在國際規則或道德層面提出具說服力的論述，只好不斷把聲量拉高、姿態做滿，企圖用數量與氣勢掩蓋內容的空洞。然而這樣的作法效果有限，他認為中國這樣做反而可能促使日本加速國防與外交戰略的轉向。矢板明夫分析「近來不只是日本，連韓國在內的周邊國家，都開始更公開地討論戰略核武、戰略潛艦等過去相對敏感的議題。東亞與東南亞的安全架構，正在悄悄發生結構性的變化，而推動這個變化的，正是中國自己過於粗暴的行徑。中國現在的做法，與其說是在爭取支持，不如說是在消耗自身的信用」。

原文出處：中國粗暴施壓各國反「台灣有事」論！矢板明夫揭一關鍵：北京黔驢技窮

更多民視新聞報導

高虹安「停職薪水」可領回？有望領回17個月半薪

高虹安貪污改判無罪！黃智賢轟承審法官：「貪官之友」

謝長廷力挺卓揆「不副署」！批在野沒信心「做這事」

