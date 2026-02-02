中國逾半省份未達GDP目標 經濟大省僅3地增速加快

（中央社台北2日電）中國31個省市區去年經濟成長率已全部出爐，逾半未達自設的成長目標；與2024年相比，14個省份經濟增速放緩；經濟總量排名前10的省份中，僅3地實現增速加快。

綜合央廣網等陸媒報導，截至1月30日，中國境內所有省市區2025年的國內生產毛額（GDP）數據已全部公布。

從增速變化看，與2024年相比，經濟增速加快的省份由9個增至14個，14個省份增速放緩，3個持平。增速提高超過0.5個百分點的省份除了河南，其餘7個均為經濟總量排名後50%的省份，分別為雲南、廣西、山西、黑龍江、吉林、青海和西藏。

在經濟總量排名前10的省市中，僅廣東、河南和上海增速加快，浙江與上年持平；江蘇、四川、湖北和福建增速均有所放緩。

此外，與2024年相比，低速增長的省份數量明顯減少。2024年增速在4%以下的省份有6個，其中山西、青海低於3%；2025年僅廣東和遼寧增速低於4%。

從經濟總量排名看，整體格局基本穩定，僅重慶超過遼寧，從17提升至16位。

新加坡聯合早報引述新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波指出，中國各地設定年度增長目標時通常會參考全國水平，不會定得過低。去年幾乎所有省份都將目標設在5%左右或以上，因此在全國平均增速為5%的情況下，「本來就會有一半不達標」。

陳波認為，從全國層面看，中國各省經濟增速差距正在縮小，較2024年更為均衡；但經濟發展較為落後的省份增速加快，而經濟大省的增速放緩。

他表示，這一方面與去年第二季之後房市持續走低有關，經濟發達省份受衝擊更為明顯；另一方面，部分經濟大省隱性債務壓力更大，也變得更加依賴中國中央的財政支持，增長動能相對不足。

報導並引述日本創價大學教授林大偉分析，一些南方經濟大省受房地產行業調整的拖累，經濟增速有所放緩。

他表示，各地增速變化也反映出產業結構和市場格局的調整趨勢，例如傳統重工業占比較高的地區表現相對遜色，而在新能源、電動車、晶片、生物醫藥等新興產業布局較多的省份，經濟表現更為亮眼，「因此，各地在制定2026年經濟增長目標時也更加務實，普遍希望加大對科技創新的投入」。

值得注意的是，北京和上海去年GDP增速均超過5.4%，不僅高於2024年水平，也超出年初設定目標。

陳波分析，京滬兩地受隱性債務拖累相對較小，在新興產業方面也處於全國領先地位；此外，這兩個超一線城市相較大省更為「小而集中」，刺激消費和促進服務業的舉措更容易快速在市場發揮作用並反映在經濟增速上。（編輯：周慧盈/廖文綺）1150202