中國逾百艘船艦集結東亞海域 台日同表關切

路透社4日報導，中國大批軍艦、公務船舶在東亞水域集結；台灣與日本今天(5日)都對此表示關切。

路透社4日報導，中國正在東亞海域部署大量船艦艇，數量一度高達逾百艘，這項海上軍力展示規模之大創歷來之最，台海情勢引發關注。

台灣總統府發言人郭雅慧今天表示，中國的軍事行動不單單侷限在台海區域，事實上，從黃海以南，以及在東海的釣魚台附近海域往南海，甚至在西太平洋都有所分布。郭雅慧表示，這對印太區域造成威脅及影響。

日本防衛大臣小泉進次郎被問及中國在東亞海域的活動時表示，「日本注意到相關報導，並且高度關注中國的軍事動態」；不過小泉進次郎並未回應具體部署情況。

小泉進次郎表示，「中國一直在日本周邊區域進行軍事擴張行動，我們也努力蒐集、分析相關情報，並且密切關注」。但是小泉並未說明這些活動的時間與範圍。

小泉進次郎表示，「無論如何，政府會持續監控日本周邊的態勢發展，並且密切關注，並確保情資蒐集與監測工作確實」。

路透報導，11月和12月是中國軍事演習傳統熱季，雖然解放軍並沒有宣布要進行大規模演習。消息人士指出，中國這次在東亞水域部署的規模已經超越去年大規模的海軍部署，當時台灣因此提高警戒等級。

路透報導，這次的行動發生在日本首相高市早苗「台灣有事」相關說法導致中日關係緊張之際；北京也對賴清德總統提出400億美元(新台幣1.25兆元)的國防特別預算感到不滿。(編輯：陳士廉)