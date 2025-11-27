中國遊客不來了…日本燒肉店喊「快撐不下去」真實業績曝光！千萬人朝聖

最近中國遊客減少赴日，竟然有日本燒肉店說快撐不下去了？真相曝光引發眾人爭相朝聖。（示意圖）

近期中國與日本關係緊張，中方呼籲公民避免赴日旅遊，傳出有數十萬張赴日機票因此取消、旅行社訂單大減。近日有一家在日本九州的燒肉店老闆在社群發文表示，少了來自中國的遊客，他們已經快要「撐不下去了」，並貼出當天的來店人數，未料竟引來上千萬網友朝聖！

快撐不下去卻喊休息？ 照片背景洩端倪

九州大分縣的燒肉餐廳「別府燒肉春香苑」26日在社群發文說道：「來自中國的觀光客沒了。快撐不下去了。請救救我（T ^ T）」，然而下一句卻不是告訴大家快來光顧，反而是說「明天休息」。

大分一家燒肉店26日在社群貼文，說中國遊客不來，他們「快撐不下去」，結果真相竟藏在照片的業績清單裡。（翻攝自X）

老闆到底是不是來求救的？引發眾人好奇，不過他們同時又附上一張照片，顯示當天晚上9點的營業情況，只見機台上顯示，當天來客組數高達98組、共227名顧客來用餐，雖然刻意用手擋住了營業額，一天有98組客人並不是小數目，很快就被發現老闆根本是在反串，直呼：「你們生意很好！」

貼文吸引許多人前來朝聖，一天累積上千萬觀看、數萬人點讚，有人留言說道：「我想本意應該是想表達『就算沒有中國客也一樣很旺啦！完全沒問題哈哈哈！』之類的意思吧」，還有人幫老闆翻譯寫道：「中國遊客沒有了（但是）（我還是忙到我的身體）快撐不下去了，（實在太忙了）請幫幫我。（我想休息一下所以）明天休息」。

反串文掀熱議！ 老闆藉機呼籲關心大分火災

不過也有些人沒看懂老闆的反串，留言說想要訂位幫忙「救業績」，還有一部分網友在討論：「所以我們不該太依賴中國遊客」「中國遊客的問題已經討論一段時間了，不採取對策就是經營判斷上的失誤」「問題是不是出在我們太依賴中國了」。

針對貼文引發熱議，老闆27日在貼文下回應表示：「對於的貼文引發誤解我深感歉意，但同時也發現了一些誹謗中傷的留言，我不是那種容易受傷的人，所以請不要擔心我。」他貼出一張銀行捐款單，藉著這個機會呼籲大家關心近日大分市佐賀關地區的大規模火災事件。

