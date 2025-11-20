中國遊客不去日本改衝南韓 韓網友崩潰：拜託別來

中國政府呼籲民眾不要去日本，很多原訂赴日的中國旅客轉向其他目的地，韓國因為團客免簽成為中國遊客的新寵。（示意圖／Pexels）





中國政府呼籲民眾不要去日本，很多原訂赴日的中國旅客轉向其他目的地，韓國因為團客免簽成為中國遊客的新寵。但不少南韓人卻笑不出來，紛紛拜託中國遊客不要來，因為先前中國遊客屢屢在南韓發生脫序行為，甚至還是外籍嫌犯中犯罪率最高的。

遊覽車送來一車車中國遊，南韓9月開放中客免簽入境，吸引大批團客到來，現在可能再創高峰。南韓《KBS新聞》報導：「根據中國旅遊平台去哪兒發布的資料，上周末中國最受歡迎的海外旅遊景點是南韓，打敗長期穩居第一的日本。」

廣告 廣告

日中關係緊張，中國以觀光打擊日本，南韓取代日本，成為中國遊客首選旅遊地。南韓時事評論員鄭哲珍：「這就是中國的風格，他們不會就此罷手，會一路施壓到底，據說中客有一半以上的人，要求把行程換成南韓。」

南韓《KBS新聞》報導：「有觀點認為（中客）需求可能會為南韓旅遊市場帶來新的客源。」

鈔票要飛來了，但這大批南韓網友嚇壞了，紛紛在韓媒網頁上留言「拜託中國遊客不要來」，說的超露骨，問說「中國遊客是來大便的嗎」，甚至直言表示「好討厭」、「真的快瘋了」、「死定了」，一片哀嚎噓聲不斷。

《ANews》記者金智祐：「中國遊客大小便的地方，是和景福宮一起被認證為文化遺產的北門神武門石牆前。」

南韓人的擔心不是沒道理，中國遊客不只經常發生脫序行為，南韓警方數據也顯示，2024年逮捕的外籍嫌犯，中國籍嫌犯就有1.6萬人，占外籍嫌犯當中的45.6％，高居首位。

南韓《Channel A新聞》報導：「3名中國人以免簽證入境南韓，不到一天就搶劫一家金店，他們假裝是客人，在店裡四處查看，然後偷走價值近30萬元的的金飾。」

但不只南韓憂喜參半，在中國禁止日本水產進口下，港媒報導，中國遊客可能轉為到香港大吃日本料理連鎖店，因為食材都是日本空運而來，恐怕引爆另一波亂象。

更多東森新聞報導

中「禁日令」連發！日本趁機「轉骨」旅遊、水產業者沒在怕

新／中日外交緊張 韓中日文化部長會議突延期

校工涉反鎖性侵高中生 曾傳露骨簡訊邀3人行

