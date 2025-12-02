中國遊客不只隨意便溺！ 民眾目擊在南韓星巴克「吃炸雞喝燒酒」

一群中國遊客被目擊在南韓星巴克內大啖炸雞、喝燒酒，誇張行徑惹怒其他南韓人。（翻攝自Instagram）

又有失序中國觀光客！南韓京畿道楊平郡的星巴克，有韓籍網友直擊一群中國遊客在星巴克店內，大啖炸雞、喝燒酒，且大聲地聊天，誇張行徑讓人瞠目結舌，加上中國遊客被目擊在南韓多處知名景點隨意便溺，種種都引發南韓人不滿。

綜合《中央日報》《朝鮮日報》報導，有網友昨（12月1日）於Instagram上傳1張照片，並寫下「坐在星巴克吃炸雞、喝燒酒的中國人們」，直指1日下午南韓京畿道楊平郡的星巴克，直擊6、7名疑似中國籍的觀光客，坐在星巴克點了幾杯飲料後，竟當場在座位上吃起炸雞、大喝燒酒，目擊網友形容：「有6、7名中國人在星巴克吃著炸雞、喝著燒酒，喝到滿臉通紅，一邊笑、一邊大聲聊天」。

過往星巴克較其他咖啡店對外食管制相對寬容，但因部分消費者的誇張行徑引起他人不便，故星巴克自10月起已在南韓全國門市限制帶外食。對此，星巴克也指出，「店內夥伴已向該顧客進行禁止飲食的告知，顧客在接到提醒後立即收拾東西。」儘管大多數消費都遵守禁止外食的相關規定，但仍有少部分消費者仍會在死角地帶出現脫序行為，「對此，未來將會制定一套應對規範。」

該篇貼文下不少人留言譴責「真厲害，連想像不到的事情都被中國人做到」「繼排泄物事件後，現在連妨礙營業都來了」「完全沒常識」「看了很不舒服」等。近期不少中國觀光客在南韓多處知名觀光景點出現失序行徑，諸如在景福宮石牆下、濟州市區、漢拏山國家公園等處大小便。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

