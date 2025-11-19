中國遊客不甩政府照飛日本！被日媒採訪 陸網氣炸：百分百是「演員」

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消，不過也有許多中國遊客依舊赴日，受日媒採訪表示「政治上的事與我無關」，畫面傳回中國，陸網就痛批「百分百是演員」，認為日本媒體是找假中國人來採訪。

高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。

廣告 廣告

不過先前也有許多中國遊客依舊赴日，日本《朝日新聞》記者15日上午在中國上海浦東機場進行實地採訪，發現前往日本的航班報到櫃台前依然大排長龍，《朝日新聞》記者隨機採訪了五組正在辦理登機手續的旅客，詢問他們在官方發出警告後，為何仍堅持赴日觀光。

中國外交部發布赴日旅遊警示，上海浦東機場仍擠滿大批陸客前往日本旅行。（圖／翻攝 朝日新聞）

一對帶著子女的 30 多歲夫婦表示，他們確實知曉外交部的警告，但「不打算改變旅遊計畫」。當被追問原因時，他們只是簡單回應「對政治不感興趣」。一名剛從大學畢業的 20 幾歲女子則更為坦率，她說「我當然有看到這些報導，但政治上的事與我無關。」她進一步強調，自己曾去過多個歐洲國家旅遊，從未遭遇歧視或麻煩，對日本的治安尤其感到安心。她堅定地表示，即使在可退票的情況下，也「不打算改變計畫」。

也有其他日本媒體在日本隨機採訪中國遊客，對方侃侃而談表示「覺得日本還是挺安全的」，針對中國政府的公告，他笑稱會選擇「無視」，直言「國與國之間的事交給政治家就可以了」；其他中國遊客也說「目前還沒有令人擔心的場面，遇到的人都很友好」、「我不在乎政府的呼籲，我認為日本很安全」。

中國網友認為日本媒體是找假中國人來採訪。（圖／翻攝自微博）

相關畫面傳回中國微博後，就有中國網友氣炸表示，「日本電視台採訪的那幾個中國遊客百分百是『演員』，就算中國遊客去了，被採訪也是低調，想著來都來了，旅遊完趕緊回去，而不是面對鏡頭侃侃而談」。

其他中國網友也紛紛附和「就是，就算心裡有啥想法，也不會當你日本記者面說出來」、「其實也不叫假中國人，就是找一些中國面相的日本人採訪。有個亮點就是看他們的手機，都不是中國內常用的牌子」、「這些假中國人」、「確實像假的」。

更多三立新聞網報導

「台灣有事言論，絕不會撤回！」他在預估：高市早苗這天拜靖國神社

爆退50萬張機票！中國人取消赴日 專家估：日本經濟損失恐達1.79兆日圓

《新華社》踢鐵板！PO圖酸高市早苗 日網1張「習近平小熊維尼照」秒殺

步台灣藝人後塵？日本藝人接連表態「永遠支持一中」：中國是第二故鄉

