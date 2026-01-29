中國遊客亂用衣架 釀「水淹飯店兩層樓」遭求償72萬

大陸中心／倪譽瑋報導

中國某飯店，消防灑水器因旅客掛衣服而失控，大量水流湧入房間。（圖／翻攝自微博）

數個月前中國一家飯店發生大漏水事件，有旅客把衣架勾在消防噴頭（灑水器）上，想用它來晾衣服，結果害灑水器零件破裂，管線的水大量湧出，外洩的規模之大，據稱飯店上下兩層都淹水了。事後業者因損失重大，向晾衣服的旅客求償16萬元人民幣（約新台幣72萬元）。

綜合《安徽經視》等陸媒報導，2025年中國的十一黃金周（國慶節假期）時，有旅客入住當地一家飯店，看到客房天花板上有消防灑水器，便用衣架吊著衣服勾在上面，潮濕衣物造成消防灑水器中的玻璃球被扯破，大量水流湧入房間。

目擊者稱，飯店上下兩層樓全都大淹水。（圖／翻攝自微博）

知情人士稱，水外洩的規模之大，約流了10噸水，失控多時導致「館內上下兩層全淹了」，最後是由工作人員把水閥關上才遏止住灑水。《安徽經視》報導指出，消防灑水器失控造成的損失極大，飯店向掛衣服的旅客求償16萬元人民幣，對方認為賠償金額太大，官司持續纏訟。

事件發生後，多家陸媒引述當地《消防法》指出，任何單位與個人不得損壞、挪用、停用消防設施或器材；不少人看到事件也驚呼「消防噴頭一旦意外啟用（如外力觸碰、老化破裂），破壞力確實巨大」、「要是把這個飯店都毀了，索賠16萬算少的了」。



