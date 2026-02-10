中國遊客入住阿里山員工宿舍 林保署：員工違規將查處

嘉義縣 / 武廷融 綜合報導

日前有一名中國遊客來台灣旅遊，卻到阿里山入住阿里山國家森林遊樂區員工寄宿舍，還拍攝影片稱「願寶島台灣早日回到祖國的懷抱」，引發爭議。對此，林業保育署嘉義分署調查後發現，是一名任職於林業保育署其它分署之簡姓員工，登記申請住宿卻讓友人入住而非本人，已違反該規範規定，將函請其任職機關針對簡姓員工違反規定行為查處。

日前有一名中國哈爾濱遊客來台灣旅遊，並到阿里山看日出，不過根據他抖音上的影片顯示，他入住的是林保署阿里山第二員工寄宿舍，該員工宿舍並未向外開放住宿，而這名中國籍男子還在影片中稱「願寶島台灣早日回到祖國的懷抱」。

有網友將該影片轉傳到社群，質疑這名中國遊客是如何進入阿里山員工宿舍。對此，林保署嘉義分署表示，影片中所示地點為林保署嘉義分署所管理之阿里山第二員工寄宿舍，其設置目的為提供林業保育署或所屬機關執行公務人員，以及其他機關人員因公務出差住宿使用為原則，嘉義分署並訂有該員工寄宿舍管理規範。

林保署嘉義分署調查發現，本次事件為任職於林業保育署其它分署之簡姓現職員工依上揭管理規範登記申請住宿，但實際入住人員並非簡姓員工而是其友人，已違反該規範規定，將函請其任職機關針對簡姓員工違反規定行為查處。嘉義分署亦將檢討寄宿舍管理，確認入住人員與申請資料相符，強化住宿審核與管理機制，以確保寄宿舍使用符合規定。

