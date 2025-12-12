中國遊客再爆惡行 被規勸反惱羞成怒！倒2公升沐浴乳毀掉日本著名溫泉

日本知名的稻村崎溫泉，傳出遭中國旅客在溫泉浴池到沐浴乳，引發眾怒。（翻攝X@JapanBanZaiLove）

粉專「日本省錢小站」最近分享一起陸客「洗澡」爭議行徑事件，一名中國遊客在稻村崎溫泉泡湯時竟鬧出大麻煩，他疑似因沒有先沖洗身體便進入浴池，或者將毛巾放入溫泉裡，遭旁人勸阻後，竟然一氣之下，把整整2公升沒稀釋的沐浴乳倒進了浴池裡，造成泉水嚴重汙染。業者不得不火速將池水全部換掉並徹底清洗浴槽，突發狀況讓當地居民與社群都感到非常震驚和不滿。

中國遊客蠻橫行徑店家無奈

據了解，當時服務人員上前了解情況時，這位遊客卻用英文聲稱：「我除了中文以外，什麼語言都不會講。」他不僅否認是自己做的，還大聲嚷嚷後迅速溜走，這讓店家感到相當無奈，事後只好特地用中文張貼公告，苦口婆心地提醒所有來泡湯的旅人，進浴池前務必遵守泡湯禮儀。

日本、香港網友震怒

事件在日本X平台及香港FB、連登討論區上被瘋傳。許多香港遊日網民對此感到憤怒，認為稻村崎溫泉對外國人相當友善，且開放讓該行為紋身人士進入，而這名中國人卻破壞了這友好的環境；還有人諷刺這名男子已經很「有品」，「只是倒沐浴乳算客氣了，下次可能會看到有人倒屎倒尿啦」；不過也有人認為這行為非常誇張，直言：「誰會倒2公升沐浴乳進溫泉啊？簡直是沒品到極點！」

稻村崎溫泉無奈張貼中文警告告示，提醒外國旅客遵守泡湯禮儀。（翻攝X@JapanBanZaiLove）

外國遊客泡湯常見NG行為

粉專進一步說明，由於部分海外觀光客未能遵守入浴規範，近年來日本眾多溫泉設施被迫張貼多語警告告示，常見的NG行為包括未進行充分淋浴即入池、穿著泳裝泡湯，以及在池內進行吵鬧嬉戲。專頁呼籲公眾意識到，溫泉浴池屬於集體使用的公共資源，若未事先清潔身體，皮膚分泌物、油脂及化妝品殘留將可能導致泉水透明度下降、甚至飄出怪味，影響泉質的純淨度。

正確的泡湯程序

據管理員觀察，不少外國旅客剛踏進浴場就急不可待地跳入水中的情況屢見不鮮，而這在日本的泡湯文化中是極為不恰當的舉動，應該先用清水將全身和頭髮仔細地清洗一遍，把身上的髒東西都沖走，再從容不迫享受溫泉的滋潤，粉專最後語重心長喊話，期盼所有旅客都能體恤並尊重當地的文化慣例，共同維持環境衛生。

