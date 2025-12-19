中國遊客在日本辱罵台灣旅客 矢板明夫曝日網反應：認知水準低下的人

台北市 / 林彥廷 綜合報導

近日有中國遊客在日本東京羽田機場與台灣遊客起衝突，畫面曝光後引發熱烈討論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫在臉書上發文評論，他說「當愛國被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重，培養出來的只會是充滿歧視與敵意的國民。這樣的人走到哪裡，衝突就帶到哪裡。」

有中國遊客近日在羽田機場與台灣遊客起衝突，事件起因是5名中國人佔用5排、共20個座位，台灣旅客上前提醒後卻遭到對方大罵「需要跟你匯報嗎？」、「不要臉」、「台灣就是中國的」、「搞清楚政策，出門在外把政策搞清楚了再出來」等。

而日本警方隨後抵達現場，台灣旅客則用日語冷靜地向警方說明狀況，但中國旅客卻不放過，持續痛罵「怎麼樣阿？說什麼？說人話，說狗語啊？」衝突畫面被一旁民眾拍下分享到網路中，隨即引發熱烈討論。

對此，矢板明夫發文表示，在東京羽田國際機場發生了一起令人側目的衝突。一名中國女遊客在公共場所對台灣遊客高聲斥責，反覆叫喊「台灣是中國的」、「出門在外，搞清楚政治…」態度咄咄逼人。警方到場後，台灣遊客以日語冷靜地說明情況，與該名中國女子同行的另一名女子竟脫口辱罵「說人話！說狗語啊？」場面讓在場旁觀者錯愕。

矢板明夫指出，事件在日本網路上迅速發酵，日本網友的反應相當直接而尖銳。有人感嘆自己曾經因《三國志》、孔子的思想，以及中華料理而喜歡中國文化，但對今日的中華人民共和國只剩下失望，該國官民展現出來的種種野蠻、粗鄙言行，令人瞠目結舌。

矢板明夫說，還有日本網友直言，在他國高喊「某某是中國的」，只有「認知水準低下的人」才會這麼做，簡直失禮到荒謬的程度。竟然說日語是「狗語」，「既然這麼討厭日本，為什麼還要來日本旅遊？」

矢板明夫提到，更諷刺的是，有人問說：在國外這樣胡鬧，回國後真的會換來什麼「信用加分」嗎？因為，從更深一層來看，這類事件並非偶發，而是中國共產黨多年來持續鼓勵、推動反日、仇外「愛國主義教育」的必然結果。

矢板明夫指出，「當愛國被簡化為仇恨，當政治口號取代理性與尊重，培養出來的只會是充滿歧視與敵意的國民。這樣的人走到哪裡，衝突就帶到哪裡。」

