中國遊客在景福宮隨地大小便！韓國民眾怒了
[NOWnews今日新聞] 中國遊客在全球各地觀光景點隨地大小便的案例層出不窮，韓媒近日披露，一群中國遊客10日參觀首爾著名觀光勝地景福宮時，有一對男女竟在古蹟石牆邊當場排便，畫面全都錄。
根據JTBC《事件班長》節目報導，事件發生在10日，在首爾市中心景福宮石牆下，一對男女並排大小便，驚人的畫面全被拍攝下來。
畫面顯示，一名中年男子蹲在茂密的灌木叢下，手裡拿著紙巾，正在上大號；在他旁邊，另一名身穿淺白色褲子的女子以同樣的姿勢蹲坐。
韓媒指出，女子過了一陣子後起身離開時，褲子上還沾有不明污漬，不久之後，男子也從草叢中彎著腰走出，過程全被拍下。
爆料者告訴韓媒，當時有數十名中國遊客正在參觀景福宮，這對男女似乎是其中的團員。當時在場的警察巡邏時發現了這對男女，並將他們攔下。
韓媒對此感到震驚，因這兩人是在文化遺產保護區內排便，甚至是旅遊景點的中心，屬於公共空間，涉及損壞公物或違反《輕罪處罰法》等相關法規，然而，韓媒確認，轄區警方並未接獲正式報案。
景福宮為朝鮮王朝的正宮，建於1395年，更是登錄為史蹟第117號的珍貴文化遺產。歷經多次毀壞和修復，1990年代進行景福宮復原工程，並於1995年至 1997年拆除朝鮮總督府，修復興禮門一帶、寢殿圈域、乾清宮與泰元殿、光化門等，呈現如今的面貌。
這段影片下方有許多韓國民眾感到憤慨，紛紛呼籲「必須嚴懲！旅行社也應受到懲罰」；亦有人諷刺，「這真是典型的中國人行為」、「每次抓到犯罪者時，這些人恰好都是中國人」、「即便如此，韓國政府還是不停止中國的免簽計畫」。
