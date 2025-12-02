中國遊客大鬧韓國！星巴克脫序「做2事」業者超無奈

中國遊客大鬧韓國，星巴克脫序行為惹議。圖／翻攝自IG

日本首相高市早苗一句「台灣有事」讓中國政府氣得跳腳，多家中國航空公司停飛日本，導致大批中國觀光客紛紛轉往韓國旅遊。然而，近日又有中國人做出脫序行為，這次不是在景福宮大便，而是改在星巴克大肆喝燒酒、吃炸雞，引發熱議。

根據韓國《中央日報》、《首爾新聞》等媒體報導，一名韓籍網友昨（1）日在IG以「中國人在星巴克喝燒酒吃炸雞」為題發布照片，表示有6、7個中國籍觀光客，在星巴克違反規定帶外食，一邊吃炸雞、喝燒酒，一邊開心聊天，「臉都紅了」。

廣告 廣告

貼文曝光後瞬間引來罵聲，紛紛怒批「在星巴克喝燒酒吃炸雞？簡直難以置信」、「這應該被舉報為妨礙營業，不能放任不管」、「我想罵人，但我不能，因為我害怕被罰款」 、「太不可思議了，中國人竟然會做出我從未想過的事情」、「看著真讓人不舒服」，更有人大酸，中國人「除了廁所恐怖主義之外，甚至還干涉商業活動」。

對此，該家星巴克店員表示，當下發現顧客攜帶外食後，立即上前告知不能食用，對方當下也將食物收起來，「大多數顧客理解並遵守禁止攜帶外食的規定，但鑑於此類情況的發生，我們將製定更完善的應對指南。」

報導指出，韓國星巴克一向禁止顧客攜帶外食，10月起更在全國門市貼出公告，內容明確寫道「請使用店內提供的菜單」，並禁止攜帶外食，除了嬰兒食品之外。

據悉，中國星巴克沒有明確禁止攜帶外食的規定，因此常有顧客在店內吃外食。2023年在江蘇南京某間星巴克，更有女顧客帶外食遭店員制止，事後反遭拍影片公審，怒批「侵犯消費者權益」，引起熱議。

事實上，中國籍遊客近日在韓國屢屢爆出「不文明行為」，今年9月曾有中國女子指示孩子在登山步道脫下褲子拉屎，將大便留在原地；10月有中國男童在濟州龍頭海岸隨地小便。

11月也發生一男一女中國籍遊客，中午時分在知名景點景福宮的神武門外圍草叢蹲下排泄，種種「大便攻擊」惹怒全韓國人，如今再爆出脫序行為，恐怕也將加深日漸濃厚的「抗中情緒」。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



回到原文

更多鏡報報導

中國男無下限！淺草寺大喊「鬼子」...下秒投冥紙求籤 網友怒了

狠夫疑妻偷吃親戚！持鐮刀砍殺「和遺體自拍」嗆：背叛的代價

「我感覺快掛了！」25歲工程師上班爆吐隔日猝死 公司秒寄「離職通知」挨批冷血