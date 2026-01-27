即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心持續升高，不斷以言語、武力恫嚇台灣，滲透手段更加無孔不入，甚至單方面宣稱懲戒台獨，對我國立委、軍人發布通緝。未料，近日有名中國遊客，前往阿里山揮舞五星旗，並將影片上傳抖音，還宣稱「一抹紅會插滿台灣省阿里山」，引發輿論譁然。對此，民進黨立委林俊憲表示，他已通報主管機關，請移民署未來對其管制入境。

林俊憲辦公室今（27）早接獲民眾檢舉，有名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題進行政治挑釁。針對此事，他已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

廣告 廣告

林俊憲強調，台灣是個開放、多元、自由的國家，思想與言論自由受到高度保障，即便有人宣傳共產主義觀點，只要不違法，也在保護範圍內；不過，自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。

談到近幾年台灣在國際舞台受到關注，林俊憲表示，正是因為我們對自由與多元價值的堅持，這份堅持讓世界看見台灣如海上的燈塔，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路，「守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是我們共同的責任，在這點上我們絕不會退讓」。





原文出處：快新聞／中國遊客慘了！竟衝阿里山揮五星旗「嗆插滿台灣」 移民署要出手了

更多民視新聞報導

獨家／總統產業關懷之旅首站！伯鑫靠1物成台灣之光

露餡？館長表示「大家都是中國人」 邀請黃國昌一起加入直播

斷言「2026民眾黨消失」！486先生開砲痛批

