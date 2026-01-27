中國遊客揮五星旗「插滿台灣省阿里山」 林俊憲：已通報管制未來入境

台北市 / 武廷融 綜合報導

近日有一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍影片稱以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」，引發爭議。民進黨立委林俊憲今(27)日表示，已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲表示，今日上午他的辦公室接獲民眾檢舉，一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題進行政治挑釁。而林俊憲也已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲指出，台灣是一個開放、多元、自由的國家，思想與言論自由受到高度保障。即便有人宣傳共產主義觀點，只要不違法，也在保護範圍內。「但自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。」

林俊憲提到，台灣這幾年能在國際舞台上持續受到關注，正是因為台灣對自由與多元價值的堅持。這份堅持讓世界看見台灣如海上的燈塔，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路。「我想，守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是我們共同的責任，在這點上我們絕不會退讓。」

