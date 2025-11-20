中國遊客改去南韓玩 韓網友崩潰：餐廳和街上又要變吵鬧髒亂了

記者蒲世芸／綜合報導

日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本存亡危機」的說法後，引爆中日關係急凍。中國政府隨即呼籲國民避免前往日本，引發各地旅行社大規模取消日本團，甚至直接下架所有日本行程。日本旅遊業受到明顯衝擊，反觀南韓卻順勢成為中國旅客心中「日本最佳的替代方案」，成為新的熱門目的地。然而，面對大批中國遊客即將到來，不少南韓民眾無奈表示「大街上又要變得吵吵鬧鬧了」。

前往南韓旅遊，成為中國遊客新熱門選擇。（圖／翻攝自韓國觀光公社臉書）

中國赴日遊客大減

綜合韓媒報導，中國各地陸續傳出日本團體旅遊被大量取消。一名位於上海的旅行社人士表示，日本團「取消率超過60%」，而且不只團客，連航班訂位也被狂退，航班取消也很多。

廣告 廣告

由於中國外交部與文化和旅遊部從14日，開始勸導民眾避免赴日，多家旅行社不僅停止販售日本商品，也祭出「取消全額退費」政策。甚至有旅行社透露，已將所有「日本團、簽證等相關商品全面下架」，並允許已預訂的旅客全額退款。另一家業者則說，「我們會遵循相關部門政策，不推薦前往日本旅遊。」

源於高市早苗一句話

這波退訂潮源頭，來自日本首相高市早苗近日在國會上的「台灣有事」說，回應若中國武力攻台，認為可能構成日本的存亡危機。

中國政府對此強烈反彈，認為此言論破壞「一個中國」原則，要求高市撤回發言，但日方並未採取任何動作。最終，中方祭出實質性的「限日令」，呼籲國民停止赴日旅遊。

南韓迅速補位成旅遊首選

在中國人瘋狂退日本團的同時，南韓也成了意料之外的最大受益者。

中國最大旅遊平台「去哪兒」數據顯示，上週末15、16日以「已付款機票」計算，韓國一舉登上中國旅客最熱門的海外旅遊目的地第一名，正式取代長年霸榜的日本。航班搜尋量也同樣以韓國最高，緊接在後的則是泰國、香港、馬來西亞、新加坡等地。

不少南韓網友對於中國遊客大批到來，表示擔憂。（圖／翻攝自韓網）

去哪兒大資料研究院研究員楊涵分析：「一些原本想去日本的人，開始轉往其他目的地。韓國現在是取代日本、最受歡迎的海外旅遊地。」

對於大批中國遊客轉向要來韓國旅遊，不少南韓民眾表示「拜託別來！」、「病毒們要蜂擁而至了…」、「拜託去別的國家！大街和餐廳又要變得吵鬧又髒亂了。」雖有部分網友認為對韓國經濟有助益，但也擔心日常生活會受到影響。

日本觀光損失恐破兆

中國旅客是日本最大外國觀光客來源，如今大規模退團，恐讓日本旅遊市場面臨更大打擊。

根據日本政府觀光局（JNTO）統計資料顯示，2024年中國訪日本遊客人次達698.12萬人次，年增187.9%；今年1至9月，中國訪日本遊客人次為748.72萬人次，年增率42.7%，且占訪日本遊客總數約25%，消費金額達1兆6,443億日圓（約新台幣3.3千億元）。如今中國祭出旅遊警示，日本觀光業損失恐不容小覷。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

一生只有1%機率巧遇！粉色「粗壯蚱蜢」現身紐西蘭 基因突變易被捕食

美軍高層突訪基輔！川普政府迄今最高層級 聚焦和平談判與無人機合作

自移民突襲韓工人不敢赴美 熟練工缺韓企只能付日薪近1萬5千元聘當地人

李在明拚外交！中東非洲行首訪阿聯 深化軍事、AI合作打造「星際之門」

