中國遊客改鬧香港！隨地吐痰、亂丟垃圾遭制止 聽到廣東話氣炸怒飆「這句」

中國遊客大鬧香港掀起熱議。圖／翻攝自Threads

中國遊客鬧完日、韓還不夠？近日有香港女子痛批，到鶴咀爬山時遇到一群極其沒水準的中國觀光客，不僅沿路撿石頭、吐水果籽，甚至隨地吐痰、亂丟垃圾，上前提醒竟被嗆「你們還想怎樣」。不僅如此，一行中國人聽見「廣東話」後惱羞成怒，開始人身攻擊，更反過來稱自己遭到歧視，怒嗆「不要覺得自己是香港人就高人一等」，引起熱議。

一名香港女子在Threads上發文指出，昨（7）日下午1時26分左右與友人到鶴咀爬山，看見10多名中國旅客做出一系列不文明行為，先是邊走邊撿石頭，接著吃完水果狂吐籽，下秒甚至隨地吐痰，連垃圾也留在原地。

廣告 廣告

不忍心環境遭破壞，原PO上前用普通話提醒對方將垃圾帶走，結果對方打死不承認，只好秀出錄影畫面佐證，對方才開始清理。

中國遊客在香港鶴咀亂丟水果。圖／翻攝自Threads

事後詢問對方來自哪個團體，領隊竟惱羞成怒嗆聲「都把垃圾撿起來了你們還想怎樣」，原PO不滿回擊「你們還撿石頭啊」，豈料對方毫不掩飾地回應「不可以嗎？我們那邊都可以」，原PO接著又質問「你們還吐瓜子」，結果竟被回應「那些都能分解的」，讓她相當傻眼。

「他們真的很沒素質，而且還死不承認」，原PO惱怒下與弟弟用廣東話抱怨中國客的差勁行為，豈料對方聽見後當場暴怒，指控遭到「歧視」，隨後更直接對著自己一連串的人身攻擊，甚至咒罵「死廣東X」、「X你老X」。

原PO說，當下強硬告訴對方「我們住這裡，所以要保護這裡的環境」，不過對方完全聽不進去，張口就是一連串的中國髒話，不停嗆聲「不要覺得自己是香港人就高人一等」、「那你叫警察來啊」，甚至一度想動粗，所幸對方同行女子仍保有理智，上前阻止才沒發生衝突。

中國遊客在香港鶴咀亂丟垃圾、隨地吐痰，被提醒惱羞狂飆髒話。圖／翻攝自Threads

原PO表示，自己與友人全程沒有動粗，也沒有爆粗口，只是點出對方沒有公德心的行為，卻反批遭到歧視，「我真的無話可說」。

她也透露，曾一度報警，不過又不想浪費社會資源，後來剛好遇到疑似漁業署或農委會的人員到場廣播，提醒大家不要拿走石頭，於是把整件事告訴對方，不過也僅被回應「無奈」。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「多謝你發聲」、「建議視頻發到抖音＆小紅書平台」、「多謝你守護香港」、「不是歧視你的國籍，是歧視你的行為」、「一群文化水平低的人」、「垃圾永遠都是垃圾」、「沒文化」、「渣人的正常水平」。

此外，也有網友貼出日前文章，表示早在9月時到鶴咀爬山撿垃圾，短短幾公里就撿滿11大袋，當中大多都是「簡體字」的中國飲料垃圾。如今再有民眾直擊中國遊客當眾亂丟垃圾、吐痰等不文明行為，也引起大眾對於中國遊客素質的討論。

日前就有香港民眾到鶴咀撿垃圾時，撿到大量中國垃圾。圖／翻攝自Threads



回到原文

更多鏡報報導

17歲少年感冒後「雙腳發紫」！不放心醫師診斷問ChatGPT揪出「這罕病」

泰柬邊境再爆衝突！小學生「揹書包逃難」畫面曝 村民躲洞穴吃早餐超辛酸

忘記藥名！阿姨「畫五筆」藥師看完秒猜中 網友大讚：太神了