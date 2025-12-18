中國遊客日機場罵台灣遊客！日網看影片怒了：道德崩壞

國際中心／游舒婷報導

近日羽田機場發生一起衝突事件，有中國女遊客在機場發生爭執，中國遊客不斷對台灣遊客叫囂，影片被現場旅客錄下後上傳到網路上，日網友也紛紛留言撻伐，希望中國人可以離開日本。

中國和台灣旅客在機場發生衝突。（圖／取自X）

該則社群上的影片顯示，有3名中國女遊客和2名台灣遊客在羽田機場發生衝突，其中一名中國人對台灣人大喊「台灣是中國的」、「搞清楚政治再出門」等語，同行的中國人則不斷大喊令人聽不懂的言語，機場充斥著他們的叫喊聲。

之後航警到場後，由懂日語的台灣遊客向航警解釋相關情形，而中國女子因為搞不清狀況、聽不懂日語，反而是大叫「說人話」、「說狗語啊？」整場中國遊客的情緒都相當火爆，和台灣遊客的冷靜形成強烈對比。

影片被傳到社群「X」上後，日本網友紛紛留言「日台友好、台灣加油」、「這個中國人才該去了解世界的走向。那樣一來，他就會明白自己的可恥」、「你們的老闆不是說過最好不要來日本嗎」、「對著台灣旅客說出『講人話』這種話，完全是道德崩壞…這根本不是什麼國際禮儀的問題了。」留言走向全幫台灣網友講話。

