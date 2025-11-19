中國遊客東京淺草寺抽籤 往賽錢箱投冥幣

（中央社台北19日電）中國官方對日本首相高市早苗發表「台灣有事」說祭出旅遊反制手段，但大批中國遊客仍在日本旅遊。然而，一名中國遊客近日在東京淺草寺

拍短片時，先是說「日本的籤求不到中國人的幸福」，又將冥幣投入賽錢箱後抽籤，引發許多中國網友非議及嘲諷。

綜合香港01報導及中國網路訊息，17日起在中國網路上廣傳的影片顯示，這名戴著墨鏡及棒球帽、身著淺藍色毛衣的中國年輕男性遊客，日前與同行友人前往淺草寺旅遊。他先在淺草寺的本堂指稱，本堂天井上的「龍之圖」及「天人散華之圖」，是中國唐代風格。

隨後，這名中國遊客轉往寺內的求籤處，指淺草寺可供遊客抽籤，卻又接著說「日本的籤求不到中國人的幸福」、「中國人幸福靠自己的」，所以他要來「騙鬼子」。

緊接著，這名中國遊客就在鏡頭前出示手上的一疊冥幣，並抽出其中一張投入賽錢箱，接著便堂而皇之地抽籤。得籤後，他還對照籤號取出籤詩並出示在鏡頭前，內容為「異夢生英傑，前來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝」，還說自己抽到了「吉籤」。

儘管中國網路上充滿了批判日本的氛圍，但大部分中國網友卻對這名遊客大加批評及嘲諷，其中不少人指他「缺德」，有人批他「丟中國人的臉」，也有網友指「這樣表達（對高市早苗）不滿？幼稚了吧」，還有人認為，寺方明定求籤需投100日圓，投冥幣恐怕觸犯了偽造貨幣罪。

還有不少中國網友紛紛嘲諷，「冥幣是死人用的，這貨是給自己預付的嗎？」、「沒事帶一疊冥幣出門？看來病得不輕，日子不長了」、「籤文很準，是腦子『發殘枝』」、「糊弄神明，小心報應」、「那就一路好走，不送」。（邱國強/楊昇儒）1141119