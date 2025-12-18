中國遊客根本愛死日本？謝金河曝「口嫌體正直」驚人數據：取消航班也擋不住

日本向來是台灣人出國旅遊的首選地之一，日前中日關係持續緊張，在各類文攻武嚇的封殺、禁遊令後，不少人對於少了中國觀光客的日本「表示期待」；然而，日本觀光廳公布最新統計，今年截至11月累計造訪的外國觀光客已創下歷史紀錄，其中，中國旅客人數似未有明顯減少。對此，財信傳媒董事長謝金河今（18）日在臉書以「擋不住的日本觀光魅力！」為題分析日本觀光業吸引人的原因，並表示就數據來看，禁令似乎擋不住中國人赴日旅遊的衝動。

廣告 廣告

謝金河指出，日本17日公布觀光統計數據，今年前11月到訪的外國旅客高達3906萬人次，已超越2024年整年的3687萬人次，且幾乎確定能突破前首相安倍晉三任內提出的「服務業出口」，全年到訪日本的外國旅客逾4000萬人次的目標。他提到，在中國全面封殺日本觀光的禁令下，外界預想中國觀光客勢必出現雪崩般下滑，但結果和大家想的不一樣。

謝金河引述日本統計指出，今年前3季，中國到訪日本的旅客共計748.48萬人次，前11個月則為876.58萬人次，2個月增加128.1萬人次，在各國觀光客中，中國仍居首位，領先南韓的848.53萬人次；台灣觀光客部分，10月為59.95萬人次、11月54.24萬人次，前11個月共計617.5萬人次，排名第三，這顯示中國雖禁止國人赴日本旅遊，包括取消航班等，仍然擋不住中國人赴日觀光旅遊的衝動。另外，值得一提的是美國客明顯增加。

謝金河分析，日本觀光業之所以吸引人，除了日本人的和善外，日本乾淨、有美麗的景點，隨便在街頭找吃的也很少踩雷。他分享，此次他前往新潟行，對村上市的鹽引鮭及村上祭特別有感覺，盬引鮭有千年歴史，居民傳承古法捕鮭魚，並風乾保存，村上街頭很多百年老店在餐廳內都掛滿風乾後的鮭魚，在這個淳樸的小村落裡，鮭魚文化撐起全市的經濟及觀光，這是日本觀光的底氣！

更多風傳媒報導

