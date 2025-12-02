中國遊客淘寶買「台灣護照套」遊日 日網友譏：荒謬的行為

▲ 圖／翻攝Threads

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」論，引發中日關係緊張，近日就有旅居日本的台灣人發現，有中國人購買台灣護照套，包在中國護照外，企圖佯裝成台灣人遊日，引起日本網友熱議。

旅日僑胞將相關影片轉發在Threads，只見這名中國人購買了印有「中華民國 TAIWAN」的護照套，一翻開就裝著中國護照，甚至還分享電商平台淘寶販售的網頁，當中也賣日本護照套，讓這名台僑怒斥該名中國人「不要用台灣或日本護照套！」

貼文曝光後，引來大批日本網友討論，「什麼？身為中國人不感到驕傲嗎？」、「不不不，你不用這樣做,外貌行為很快就暴露了」、「為一個你討厭的國家放封面，你不驕傲嗎？」、「這荒謬的行為」、「只是一件虛假的事，希望你能為你的國家感到驕傲 」、「你一定對自己的國家很尷尬」、「我明白你不喜歡祖國，但不要來日本」。

