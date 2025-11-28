中國遊客減少？日燒肉名店曝業績 實情讓網友全愣住

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關發言，近期對日本祭出暫緩赴日旅遊等反制措施，引發外界關注觀光業是否受衝擊。不過，日本大分縣別府市一間營業54年的老字號燒肉店，卻意外因一則「假哀號」貼文爆紅。

燒肉店「別府燒肉春香苑」26日在X貼出店內一天的業績報表。 （圖／別府燒肉春香苑 X）

燒肉店「別府燒肉春香苑」26日在X貼出店內一天的業績報表，文字卻反差超大：「中國觀光客消失了，快撐不下去了，誰來幫幫我啊！明天我們店休一天！」還配上一個哭哭顏文字，看起來可憐兮兮。

但下一秒就穿幫，從照片裡的報表清清楚楚寫著，該店當天接待98組、共227名客人，生意好到炸裂，根本不是「快倒了」，是忙到要休息一天。

針對「中國客減少是否影響營收」的提問，業者接受日媒「NewSphere」採訪時語氣超篤定表示，他們經營多年，深受當地人喜愛，本來就不靠中國客，也不需要靠中國客，並透露近期完全沒有感覺到客群減少。

