中國遊客無視封山季！強登富士山 「上得去下不來」出動救難隊深夜救援

富士山現在正處於嚴格的冬季閉山期間，但一名中國遊客卻無視，強行登山。（示意圖，pixabay）

儘管富士山目前正處於嚴格的冬季閉山期間，仍有遊客不顧生命危險強行入山。日本靜岡縣警方於18日下午接獲通報，一名20多歲的中國籍男子在富士宮口八合目附近因傷受困，緊急請求救援。據悉，該名男子是在18日凌晨時分，獨自一人從富士宮口入山試圖攻頂。

下山途中失足：受傷受困八合目動彈不得

根據《靜岡電視台》報導，消防部門指出，該名中國籍男子在下山途中，因路面段差不慎絆倒受傷。起初他仍嘗試勉強行走，但抵達標高約3,250公尺的八合目附近時，因疼痛加劇導致行走困難，最終於下午1點半左右撥打119向消防局求救。

天候惡劣救援受阻：救難隊被迫山中待命過夜

靜岡縣警消與救難隊接報後立即出動，冒著低溫與險峻地形入山。救難隊員雖已在18日深夜11點左右與該名男子會合，但受限於高山天候惡劣及視線不佳，救難隊無法第一時間將人帶下山。警方表示，救援行動被迫延續至19日視天氣情況再行啟動。

