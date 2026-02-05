中國遊客真的要來？中方開放上海居民赴金馬旅遊 觀光署給答覆了

即時中心／高睿鴻報導

國家認同一直是台灣政壇爭辯不休的議題，而國民黨的主權論述，更是常遭外界質疑「親中、親共」；最近該黨再掀爭議，竟在未獲民意直接授權的情況下，組團赴中參加「國共兩黨智庫論壇」，引發譁然。這場「國共論壇」究竟談了什麼，外界或許難知全貌，但「巧合」的是，中方似乎馬上「返還紅利」；中國文旅部昨（4）日突然單方面宣布，近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。對此，我國交通部觀光署也回應了。

中國文化和旅遊部在網站上提到，為進一步促進兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化、並「回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼」、增進兩岸同胞利益福祉，中方將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。文旅部還稱，相關的各項工作，都已在積極籌備中，並將加強溝通對接兩岸旅遊業界，為中國居民赴金門、馬祖旅遊，提供優質服務和產品。

中國媒體《新華網》另也報稱，國共兩黨智庫論壇談及的「正常化」條件，其中就包括「盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化」。報導指，雙方的共識為，允許兩岸航空、船運公司，分別根據兩岸空運、海運相關安排及市場需求，自主調整航線網路、航路班次，以便為兩岸民眾提供更高效、便捷的海空運輸服務。

至於台灣方面是否開放？對此，交通部觀光署今（5）日強調，其實我國法令根本未限制中客到金門、馬祖旅遊，更未對特定省分居民加以限制；如果上海民眾想到金馬旅遊，只需前往福建、再搭乘「小三通」客船前來金門及馬祖旅行即可。觀光署另也指出，我國台旅會其實早在去（2025）年2月，就已聯繫中方的海旅會、表達溝通意願及項目，但中國遲未回應；因此，觀光署持續呼籲，中方應盡快回應我方邀請、重啟「小兩會」協商。

另一方面，雖然國民黨與中共，試圖利用「國共論壇」創造「為台灣謀福利」的聲勢，但民進黨發言人吳崢不以為然；他怒批，整場論壇雖名為「兩岸交流合作前瞻」，實際上，卻充斥各種「兩岸中國人」與「疑美論」的認知宣傳。他更認為，藍營早已淪為中共的「謠言留聲機」、協助散播威脅，實在對不起台灣社會。

