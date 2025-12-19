中國遊客羽田機場失控罵台灣遊客 矢板明夫：仇恨式愛國的結果

一名中國女遊客17日大鬧羽田機場，不僅辱罵台灣遊客，也羞辱到場處理的日本警察。（翻攝畫面）

東京羽田國際機場17日發生一起衝突，一名中國女遊客在公共場所對台灣遊客高聲斥責，不斷叫喊「台灣是中國的」「出門在外，搞清楚政治」，態度相當強硬。警方到場處理時，台灣遊客以日語冷靜說明狀況，未料對方同行女子竟脫口辱罵「說人話！說狗語啊？」，現場氣氛一度緊張，也讓周遭旅客錯愕。

事件曝光後迅速在日本網路上發酵。印太戰略智庫執行長矢板明夫18日在臉書發文指出，日本網友的反應相當直接且尖銳，不少人直言，這樣的行為不僅失禮，也嚴重破壞觀感。

日本網友為何反彈如此強烈？

矢板明夫轉述，有日本網友感嘆，自己曾因《三國志》、孔子思想與中華料理而喜歡中國文化，但對今日的中華人民共和國卻只剩下失望，認為官民展現出的野蠻與粗鄙言行令人難以置信。也有人直言，在他國公共場合高喊「某某是中國的」，只有「認知水準低下的人」才會這麼做，簡直荒謬至極。

更引發不滿的是，竟有人將日語辱罵為「狗語」。有日本網友反問：「既然這麼討厭日本，為什麼還要來日本旅遊？」甚至有人諷刺提問，在國外這樣胡鬧，回國後真的會因此獲得什麼「信用加分」嗎？

這類衝突只是單一事件嗎？

矢板明夫分析，這並非偶發個案，而是長期推動反日、仇外的「愛國主義教育」所造成的結果。當愛國被簡化為仇恨，政治口號取代理性與尊重，所培養出的只會是充滿歧視與敵意的人，這樣的衝突也就會隨著人群走到世界各地。

