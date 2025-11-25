中國遊客聽習近平秒落跑！日媒尷尬場面瘋傳

▲示意圖，圖為日本京都。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗拋出「台灣有事」立場，引發中國強烈反彈，還呼籲公民暫勿前往日本。日本電視台在京都訪問幾名中國遊客，但幾人一聽到「習近平」三字就閉口不談、當場落跑，尷尬場面在X平台引發日網熱議。

日本網友在X平台分享一段日本電視臺的採訪畫面，記者在有許多觀光客的京都嵐山訪問來自中國的遊客，其中一名來自上海的男子，在聽到記者問及是否知道「習近平主席呼籲避免出行…」時，後退兩步、露出尷尬笑容，連連擺手、搖頭說「不知道、不知道、Sorry、Sorry」，隨後就直接走人。

日媒記者接著又訪問到一位中國女遊客，她提到自己來自上海、來日本旅遊8天，而記者也同樣問及「習近平主席...」，女遊客馬上就嚇到擺擺手，說「哦，這個不敢…」直接過馬路走人。記者也無奈說，遊客在看到習近平的瞬間就走掉了。

發文的網友笑說，「要是被習近平主席知道了，那可就糟了」。這篇貼文已有980萬次瀏覽，許多日本網友留言熱議：「去日本簡直是冒著生命危險」、「好可憐的人，連自己想說的話都不能說」、「是不知道還是不能說？」「這些看起來都是好人，問題是中共高層和那些被宣傳操縱的無知民眾」、「他們當然什麼都不能說，被錄下來就會一直流傳，他們不能在社群上表達自己的感受，甚至在微信跟朋友聊天時也不能說。」

