中國遊客衝阿里山嗆五星旗插滿台灣 移民署出重手了

政治中心／劉宇鈞報導

一名中國籍旅客在阿里山揮五星紅旗，還以將該旗幟插滿「台灣省阿里山」為題拍攝影片上傳抖音，進行挑釁。對此，移民署回應，已依法廢止其入境許可及註銷其入出境許可證。

民進黨立委林俊憲今（27）日發文表示，他的辦公室接獲民眾檢舉，一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，以五星旗將插滿「台灣省阿里山」為標題進行政治挑釁。針對此事，他已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲指出，思想與言論自由在台灣是受到高度保障，即便有人宣傳共產主義觀點，只要不違法，也在保護範圍內，但自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。

林俊憲直言，台灣這幾年能在國際舞台上持續受到關注，正是因為對自由與多元價值的堅持，這份堅持讓世界看見台灣如海上的燈塔，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路。「我想，守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是我們共同的責任，在這點上我們絕不會退讓」。

移民署說明，本案中國人士所為顯已違反《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》第16條第1項第2款「現（曾）有違背對等尊嚴之言行」等規定，移民署於接獲上情，即依規定會商相關機關後，依法廢止其入境許可及註銷其入出境許可證，並不予許可其一定期間申請來台。

移民署最後強調，經許可來台之中國人士在台有違法違規情形者，移民署均依個案狀況嚴查，並於會商相關機關後，依法嚴處，維護國家安全、社會安定。

