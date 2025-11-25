中國遊客見「習近平」立刻閉嘴還落跑！日本電視台街訪片段瘋傳

國際中心／陳慈鈴報導

中國禁日令發布後，仍有中國人在日本當地觀光。（示意圖／資料照）

日相高市早苗明確表態「台灣有事」立場，引起中國強烈反彈，採取一連串報復措施，其中就包括了發布旅遊警示，呼籲公民暫時勿前往日本。對此，日本電視台訪問到還在日本當地的中國旅客，結果一聽到中國國家主席習近平，紛紛閉口不談，當場落跑。畫面曝光後，引起熱議。

一名日本網友於《X》分享一段日本電視台街頭訪問內容，受訪者是仍在日本的中國觀光客，一共兩名，他們都來自中國上海。開頭一名中國男性聽到「習近平」，立刻狂搖頭、搖搖手，說：「不知道！我不知道！」接著也離開了現場；另一名中國女性則是在看見「習近平」後，火速轉身離開，當場落跑。

貼文曝光至今已經超過970萬次瀏覽數，引起日本網友熱議，紛紛留言，「想說的話也不能自由說出口，真是可憐又令人遺憾的民族…」、「這件事本身就充分說明了中國這個國家的本質、也反映了這個國家的樣貌」、「從這件事就能看出那是一個多麼可怕的國家」、「我公司裡的中國同事也說過，政治方面的話題太可怕，完全不敢談」。

中共文旅部16日公告，外交部14日發布提醒，表示今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件止未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。

中共文旅部當時也鄭重提醒中國遊客，近期避免前往日本旅遊，已在日中國遊客密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，請及報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

