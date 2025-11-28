中國遊客變少，台灣旅客成新問題？旅日9天見「沒品行為」傻眼：丟臉丟到國外
日本首相高市早苗近日因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，更有不少中國航空推出免費退票的措施，讓外界擔憂日本經濟恐大受打擊，卻也引起不少台灣人再度掀起赴日旅遊潮。不過，就有一名剛結束9天沖繩行的台灣網友分享，雖然沒見到中國旅客，卻目睹台灣旅客各種無禮行為，為此也傻眼怒批：「不要丟臉丟到國外去！」
一名網友日前在Threads上PO文表示，她剛結束為期9天的沖繩之旅，在這趟旅程中確實沒有遇到中國遊客，卻遇到了許多在店裡、路上講話大聲嚷嚷的台灣人，甚至還遇到一名媽媽在唐吉訶德店內大聲呼喊小孩與老公、放任小孩站在百貨推車上溜滑板車的荒唐場景，為此也諷刺直呼：「現在沒有中國人幫忙背鍋了，那些本來就沒品的人請自己注意，不要丟臉丟到國外去！」
PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都對原PO的勸告深有同感：「之前只是有中國人坦著，台灣自己滿地巨嬰，出國也是道德觀念問題滿滿啊」、「潮水退了就知道誰沒穿褲子了，現在沒有中國人出來坦了，台灣鯛好自為之吧」、「晚上8點過後的唐吉軻德和藥妝店總是充斥大聲國台語交雜的聲音，如果要以這樣的標準看別人時請自省有沒有做好，不然真的沒有資格嘲笑別人」、「之前去福岡和北海道都遇到作風不輸中國人的台灣人，也同樣在福岡遇到相當優雅有禮的中國人，如果大家還喜歡日本及全世界目前對台灣的禮讚，那也拜託稍微自己也盡一分力！」
也有許多網友赴日旅遊時分享自己遇到無禮台灣旅客的經歷：「上次去沖繩宵夜吃一蘭，後面排了大概6至8個台灣89，有男有女，八成是喝醉一直大聲講話，還開著玩笑說欸欸欸你們是大陸人！你們現在是大陸人喔！雖然我也討厭大陸人，但我更討厭栽贓大陸人的台灣人」、「這幾年去日韓多次，遇到最吵的都是台灣人呢，放任小孩在超商奔跑，電梯大聲嚷嚷」、「前幾天去金鱗湖，有個拿單眼的阿姨，居然叫別人：『誒誒！手手走開！』因為擋到她要拍的鳥，我大傻眼，超級大傻眼，那個被罵的情侶也傻眼，我大聲說：『天啊丟臉死了！是台灣人嗎？不要丟我們的臉！』」
