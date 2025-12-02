中國遊客赴韓旅遊「在星巴克喝燒酒、吃炸雞」 韓網震驚

2025年12月1日，在南韓京畿道楊平郡的一家星巴克，有中國遊客在店內喝燒酒、吃炸雞。翻攝IG帳號hiphub.kr



據南韓媒體今天（12/2）報導，有南韓網友在社群平台貼出一張照片，畫面中數名赴韓旅遊的中國人，在星巴克門市內喝燒酒、吃炸雞，引發南韓網友熱議。

據《朝鮮日報》與《中央日報》報導，昨天（12/1）在社群平台Instagram上，有南韓網友貼出一張照片，並在貼文中寫道：「在星巴克喝燒酒、吃炸雞的中國人。」

據悉，這張照片是昨天下午4點左右拍攝，地點位於京畿道楊平郡的一家星巴克，從畫面中可以看到，一群人在店內喝星巴克飲料，並將自己帶來的燒酒與炸雞拿到桌上，大家一起享用。

廣告 廣告

爆料的人透露：「現場有6、7名中國人，一邊吃自己帶來的食物，一邊大聲聊天，喝燒酒喝到臉紅通通的。」

南韓星巴克今年10月宣布，全國門市均禁止客人攜帶外食，對於這次事件，星巴克回應：「店員已告知客人規定，對方也依照指示收拾外食」。

不過，這則發文已經引發南韓網友熱議，紛紛寫道：「太厲害了，我們想像不到的事情，中國人都做得出來」、「看了心情真差」、「即便如此，我們的總統還是會跟中國說謝謝」、「大便攻擊之後，現在還要妨礙店家營業。」

近期在南韓多處觀光景點，中國遊客陸續做出失序行為，包括在景福宮石牆下、濟州市區、漢拏山國家公園等地，隨地大小便，被南韓網友稱作「大便恐攻」。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

白宮護航赫格塞斯「殺光」毒梟指示 聲明讓美軍炸鍋

韓國酷澎爆洩個資 台灣有「強化資安」倖免！ 韓媒批：本國人反遭歧視

中國又致函聯合國批日「倒打一耙」 港媒：中日關係沒有最壞只有更壞