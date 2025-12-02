中國遊客赴韓星巴克吃炸雞喝燒酒 韓網爆氣

▲有中國遊客被拍到，在連鎖咖啡店星巴克中吃炸雞配燒酒，再度引發批評聲浪。（圖／翻攝自Instagram@hiphub.kr）

[NOWnews今日新聞] 在韓國政府開放免簽以及限日令的影響下，赴韓旅遊的中國旅客大增，但連帶出現的觀光亂象讓韓國民眾十分不滿，首爾及濟州島等地頻頻傳出示威活動。近日，又有中國遊客被拍到，在連鎖咖啡店星巴克中吃炸雞配燒酒，再度引發批評聲浪，有韓國網友直呼：「繼大便恐攻後，現在還要妨礙店家營業。」

根據朝鮮日報、中央日報等韓媒報導，一名韓國網友1日在Instagram上分享了一張照片，照片是在1日下午拍攝，地點則是位於京畿道楊平的一家星巴克門市，照片的配文寫道：「在星巴克吃燒酒和炸雞的中國人」。

廣告 廣告

畫面中可見約6到7名中國人點了飲料後，在店內喝燒酒、吃炸雞。該名網友描述了當時的情況：「這些中國人臉色通紅，又笑又鬧。」

韓國星巴克已經從去年10月開始，在韓國全國門市張貼了禁止攜帶外食和飲品的公告。雖然過去只限制氣味濃烈的食物，但由於店內持續發生顧客吃辣炒年糕、便當、酒類等行為，造成其他顧客不便，因此加強了這項政策。不過，嬰幼兒食品則作為例外被允許。

對於中國遊客在門市吃炸雞、喝燒酒的行為，韓國星巴克表示：「門市夥伴已對該顧客進行禁止食用外食的告知，顧客在得到夥伴提醒後，立即將食物收拾乾淨。」並說明：「雖然絕大多數顧客都遵守禁止攜帶外食的規定，但我們計畫制定更徹底的應對指南，以處理一些盲區的脫序行為。」

不過這則貼文已經社群上引發討論，有韓國網友批評：「太厲害了，中國人會做我們連想都想不到的事」、「很想罵人，但怕被罰款所以不敢」、「我希望星巴克總部禁止中國人入內」、「大便攻擊之後，現在還要妨礙店家營業」、「太沒常識了」等等。

最近部分中國遊客在韓國景點做出不文明的行為被拍到之後，引發韓國社會批評聲浪。先前，在網路社群等平台上，曾流傳中國遊客在景福宮石牆下、漢拏山國立公園、濟州島市區等附近隨地大小便的目擊事件，並引起爭議，更被韓國網友稱作是「大便恐攻」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

羨慕日本！中國客湧向韓國遭排斥 首爾示威天天現「China Out」

不只有熊肉能吃？韓國關心日本熊害 因這「傳統藥方」能壯陽

怕被排擠？中國遊客竟套「台灣護照套」偽裝 網炸鍋：投誠嗎