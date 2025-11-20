中國遊客退訂潮！逾千人臨時取消「還要求免收費」 日飯店嘆：很困擾

日本 / 武廷融 綜合報導

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」相關言論引發中國強烈不滿，中日外交降到冰點。中國日前呼籲民眾「近期暫勿前往日本」，而日本飯店證實，16日起出現大量中國遊客取消訂單的情況，累計取消人數已達1000人，而且旅行社還要求「免收取消費」，讓飯店相當困擾。

高市早苗日前稱若發生「台灣有事」的狀況，可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番發言引起中方強烈不滿，並祭出反制手段，呼籲中國民眾「近期暫勿前往日本」，不少中國遊客也開始取消機票及飯店訂單。

根據日本媒體報導，隨著中日兩國關係緊張，使日本飯店業受到衝擊。位於愛知縣蒲郡市的蒲郡飯店（蒲郡ホテル）過去接待中國遊客比例占5至6成，社長竹內惠子表示，近期已經出現大量中國旅行社取消訂單的情況，11、12月的中國團客幾乎全部取消，累計取消人數已達約1000人。

竹內惠子透露，雖然過去也有因中日關係緊張取消訂單的經驗，但這次的衝擊更大，而且旅行社還要求免收取消費，對飯店經營造成困擾。她表示各界推測這場外交風波將會持續2個月左右，但她也擔憂取消潮仍將持續。

