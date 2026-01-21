中國遊客銳減沒差 日本2025年外國遊客突破4千萬創新高 美韓台都超過300萬人次

2025年日本接待外國遊客4,270萬人次，超過2024年約3,700萬人次的前次紀錄，寫下新高紀錄。（圖片來源／信傳媒編輯部）

儘管去年12月中國遊客數量銳減，但是2025年赴日旅客仍改寫新高紀錄，達到4,270萬人次。

《Japan Today》與《CNBC》報導，日本官員1月20日表示，2025年12月中國遊客數量大幅減少，原因是北京和東京之間外交爭端未解，但是2025年赴日的外國遊客仍創下歷史新高。

廣告 廣告

12月中國遊客數量約4年來首降

根據日本國土交通省統計，2025年日本接待外國遊客4,270萬人次，超過2024年近3,700萬人次的前次紀錄，成長約16%，因為日圓匯率疲軟，提升日本這個「人生必遊國度」的吸引力。

然而，12月份，來自中國的遊客數量較前年同期大減45%，約33萬人次，是2022年1月以來首次下滑。這是目前為止最明顯的跡象，表明在日本首相高市早苗去年11月發表台灣有事的言論後，中日兩國關係出現裂痕，對經濟造成影響。

高市早苗去年11月暗示，東京可能對任何攻擊台灣的行為進行軍事干預，換言之，如果中國入侵台灣，可能成為日本部署軍隊的法律依據。這番言論引發中國的強烈反彈，北京發布針對其公民的赴日旅遊警告，導致赴日航班幾乎全面取消。

歐美及澳洲遊客數大增22%

中國原本是日本最大的遊客來源國，根據官方數據顯示，2025年前9個月，中國遊客數量接近750萬人次，佔外國遊客總數的四分之一。

受日圓疲軟的吸引，中國遊客第三季在日本的消費金額相當於37億美元。根據日本國家觀光局（JNTO）的數據，去年平均每位中國遊客的消費額比其他遊客人均高出22%。

日本2025年外國遊客首次突破4,000萬人次，這是一個「重大成就」，來自台灣、澳洲、歐洲和美國的遊客人次全面增長。（攝影／鄭國強）

然而，日本國土交通大臣金子恭之表示，2025年外國遊客首次突破4,000萬人次，這是一個「重大成就」，來自台灣、澳洲、歐洲和美國的遊客人次全面增長。

其中，2025年歐美及澳洲遊客數大幅增長22%，達到約720萬人次，全年中國旅客數仍成長30%，達到910萬人次。

整體來看，2025年訪日的外國遊客消費總額同步增長17%，達到9.5兆日圓（約1.9兆元台幣），寫下連續3年創紀錄的成績。

去年美國遊客首次突破300萬人次

「雖然12月份中國遊客數量減少，但我們吸引其他許多國家和地區的大量遊客，足以彌補這一缺口，我們也希望並努力確保中國遊客能夠盡快重返日本。」他說。

上周，日本政府觀光局公布2025年11月訪日外國人數為351萬8000人，較2024年同期成長10.4%，刷新歷年11月的最高紀錄，單月超過300萬人的情況已連續14個月。

累計1-11月，美國遊客數達303萬6000人，首次突破300萬人大關，成為繼中國、南韓、台灣之後，第4個年間訪日人數超過300萬人次的市場。

整體遊客數量的成長部分歸功於日本政府的振興觀光政策，這些政策廣泛推廣從雄偉的富士山到日本群島偏遠地區的寺廟、壽司店等旅遊景點。

東京政府設定遠大的目標

東京政府設定遠大的目標，即從2030年起每年實現6000萬人次遊客的目標。但當局表示，他們希望將遊客更均勻地分佈在全國各地，因為京都等熱門景點的過度擁擠問題日益嚴重。

與義大利威尼斯等其他全球旅遊勝地一樣，古都京都也面臨更多當地居民的反對觀光公害聲浪。

這座充滿傳統氣息的城市，距離東京僅幾個小時的新幹線車程，以身著和服的藝伎表演和日益擁擠的佛教寺廟而聞名。當地居民抱怨一些不尊重人的遊客為了拍照，騷擾藝伎，造成交通擁擠和亂丟垃圾。

其他地方，一些不堪其擾的官員已採取措施改善遊客行為，包括徵收門票和限制每日攀登富士山的人數。2024年，便利商店外曾短暫設置路障，以阻止人們站在路中間拍攝在網路上傳富士雪山的照片。

(原始連結)





更多信傳媒報導

公費醫師制拉長15年、違約賠千萬》洪子仁：高壓綁約恐無助偏鄉醫療永續

川普加稅歐8國強索格陵蘭 金價衝破4800美元大關 星展預測長線上看6600美元

英國批准中國超級大使館興建案 各方抨擊國安拱手賣人

