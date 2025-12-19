中國遊客銳減 泰國簽署合作協議拚明年復甦

【看見泰國 VisionThai】泰國觀光局(Tourism Authority of Thailand，TAT)設定2026年中國遊客恢復至670萬人次的目標，力圖扭轉今年大幅下滑的困境。受到中國演員王星(Wang Xing)被綁架至緬甸詐騙園區事件及自然災害影響，今年中國遊客預估僅450萬至460萬人次，較2024年的670萬人次大幅減少。為重振市場信心，觀光局週四與中國海口旅遊局和同程旅行(Tongcheng Travel)簽署合作意向書，推出「中泰一家親」等多項計畫刺激復甦。（延伸閱讀：中國男星遭剃頭關押 獲救過程曝光）

根據泰國旅遊和體育部數據，1月1日至11月30日，泰國接待410萬中國遊客，年減33.8%。觀光局局長塔帕尼(Thapanee Kiatphaibool)坦言，今年旅遊業遭受的打擊不只來自王星綁架事件，第三、四季的自然災害也重創中國遊客信心。為此，觀光局推出「信任泰國」(Trusted Thailand)宣傳活動，並積極推動泰中之間的新包機航線。

塔帕妮表示，明年中國遊客目標成長至少40%，恢復到2024年約670萬人次的水準，寄望於航班運能恢復。她指出，具有強大購買力的中國遊客持續出國旅遊，挑戰在於如何吸引這個族群，確保他們認為泰國物超所值。

昨(18)日簽署的合作協議涵蓋兩個重要夥伴。與海口市旅遊文化廣電體育局的合作將促進雙方戰略合作，提升旅遊產品認知度、推動雙向旅遊、開發旅遊產品，並促進意見領袖交流。與中國領先線上旅行社同程旅行的夥伴關係則著重於旅遊知識、行銷和傳播交流，開發泰中之間更緊密連結的旅遊路線。

海口位於海南島北岸，人口超過300萬，被視為海南省的經濟、旅遊和創新中心。塔帕妮指出，許多中國遊客通常會造訪海南省的三亞和海口，透過這項合作將推出「兩國一個目的地」(Two Countries, One Destination)計畫。從海南到泰國的飛行時間約2小時，讓遊客可在同一趟旅程中結合海南和泰國。

展望2026年，泰國觀光局計劃推出「中泰一家親」(Zhong Tai Yi Jia Qin)大型活動，加強行銷、促銷和各種文化節慶活動，將海南定位為這些交流的重要目的地。今年6月，觀光局已與海南文華旅遊集團討論開通海口-普吉和海口-清邁包機航線，為未來的合作奠定基礎。

