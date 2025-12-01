生活中心／李明融報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中共政府強烈反彈，不斷祭出制裁政策試圖報復日本，並且呼籲中國公民取消前往日本的機票、住宿等，半個月以來赴日旅遊的中國遊客出現明顯減少的跡象，不過日本旅遊業似乎沒有因中國制裁受到很大的影響，有當地業者揭露現況打臉「中國客減少，其他國家旅客立刻補上」。

中國遊客驟減衝擊「日本觀光」？當地業者曝現況打臉：「這群人」立刻補上

在東京淺草雷門前拉人力車業者表示，近期以南韓與歐美旅客為主。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）根據《產經新聞》報導，中國遊客較多的關西地區影響最明顯，大阪觀光局資料指出，大阪府約20家飯店在12月底前，已有50至70％的中國客取消訂房，而東京多家飯店業者則表示「目前沒有明顯衝擊」，顯見不同地區出現差異。日本觀光景點中國客逐漸減少，但有不少以外國旅客為主的飯店、餐飲業者並沒有太大的危機感，業者指出客源已經拓展到歐美與東南亞等地，不再依靠中國遊客。在東京淺草雷門前拉人力車的岩崎櫂就表示，過去客人大多是中國人，最近則以南韓與歐美旅客為主，其他國家觀光客補上中國遊客的缺口，知名景點、餐廳還是可以看見排隊人潮，淺草炸肉餅的店員也說，歐美觀光客很多，營業額幾乎沒變。

中國遊客驟減衝擊「日本觀光」？當地業者曝現況打臉：「這群人」立刻補上

儘管中國遊客銳減，但外國旅客很快就補上缺口。（示意圖／翻攝自pexels）

萬雷飯店指出「即使（中國客）取消住宿，也很快被補上」，自從中國發布旅遊公告後，中國遊客銳減，但來自美國、澳洲的遊客很快就補上空缺，東京帝國飯店表示，雖然有少數宴會被取消，但「跟其他飯店相比影響不大」，經營東京椿山莊大飯店的藤田觀光株式會社也回應，公司早在疫情期間，就積極拓展歐、美國家客源，因此這次儘管中國遊客大量減少，但實際上並沒有太大的影響。

