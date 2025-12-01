中國遊客驟降沒在怕！日觀光界「態度超淡定」 業者普遍表示：沒有太大影響

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

因日本首相高市早苗的「台灣有事論」，中國政府近期呼籲民眾避免前往日本，部分地區也開始出現團體旅客取消行程的狀況。不過，日本觀光界整體態度相當冷靜，業者普遍認為影響有限，且正逐步擺脫對中國客群的高度依賴。

根據大阪觀光局資料，受影響最明顯的是中國團客較集中的關西地區。大阪府內約20家飯店在年底前已有約50%至70%的中國旅客取消訂房；相較之下，東京多家飯店業者表示「目前沒有太大影響」，呈現明顯的區域差異。

航空與旅遊分析師鳥海高太朗指出，中國客驟減確實會帶來短期衝擊，尤其明年2月適逢中國春節，觀光商機恐面臨考驗，預估至少要半年至一年才可能恢復。但他也提到，部分都市地區可望因「過度觀光」緩解，加上日本本地旅客回流而受惠，只是仍不足以完全彌補春節期間的落差。近期東京、大阪、京都等地先前飆升的飯店房價也開始回落。

日本政府觀光局統計，今年1至10月訪日旅客達3554萬7200人，其中中國旅客占約23%，雖仍居首位，但已低於2019年的約30%。分析指出，日本觀光市場正逐漸降低對中國的依賴。

此外，10月最新數據顯示，南韓、台灣、美國等13個國家與地區的訪日人數皆創歷年同月新高，其中中東地區較去年同期成長33.8%、德國成長29.2%。雖然中國旅客減少，但許多飯店與餐飲業者依舊淡定，表示客層已拓展至歐美與東南亞，可有效分散「中國風險」。

