中國遊客「五星旗插滿台灣省阿里山」慘被林俊憲抓包 最終下場曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林俊憲今(1/27)表示，一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題進行政治挑釁，對此已通報主管機關，並對該旅客管制其未來入境。他說，台灣是言論自由國家，但不等於可以踐踏國家尊嚴、矮化台灣主權。

一名中國籍旅客跑到阿里山揮舞五星旗，翻攝民進黨立委林俊憲臉書

林俊憲在臉書發文指出，今天早上，自己的辦公室接獲民眾檢舉，一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題進行政治挑釁。

廣告 廣告

林俊憲說，此事已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲表示，台灣是開放、多元、自由的國家，思想與言論自由受到高度保障，即便有人宣傳共產主義觀點，只要不違法，也在保護範圍內，但自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。

林俊憲指出，台灣這幾年能在國際舞台上持續受到關注，正是因為我國對自由與多元價值的堅持。這份堅持讓世界看見台灣如海上的燈塔，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路。

林俊憲說，守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是共同的責任，在這點上，絕不會退讓。

更多FTNN新聞網報導

剴剴案「以虐取樂」惡保母二審維持原判 林月琴說重話

藍白喊話嚴審台美15%關稅 林楚茵曝南韓下場：被川普提升到25%關稅

觀察／代理孕母換軍購？柯文哲的左右逢源成了左右為難

