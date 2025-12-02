中國遊客「惡習」帶到南韓！遭目擊在星巴克「喝燒酒」

國際中心／李明融報導

中共政府因日本首相高市早苗「台灣有事」言論，憤而祭出多項制裁政策，包括要求國人不要去日本旅遊，因此不少中國人紛紛改去南韓旅遊，但中國遊客的「惡習」同時也帶到南韓。南韓京畿道楊平郡的星巴克，有韓籍網友直擊一群中國遊客在星巴克店內，狂嗑炸雞、喝燒酒，還大聲的聊天，誇張行徑都被一旁不滿的民眾拍下，對此，業者也無奈回應。

中國遊客「惡習」帶到南韓！在星巴克「狂嗑炸雞、喝燒酒」韓網批：沒教養

一群疑似中國遊客坐在星巴克，喝起燒酒、吃炸雞。（圖／翻自hiphub.kr IG）綜合《中央日報》《朝鮮日報》報導，有網友在社群平台上傳一張照片，內文寫下「坐在星巴克吃炸雞、喝燒酒的中國人們」，這張在下午4點左右拍攝的照片，地點位於京畿道楊平郡的一家星巴克，照片中可以看到約有6、7名疑似中國籍的觀光客，坐在星巴克點了幾杯飲料後，直接在座位上吃起炸雞、喝燒酒，目擊的網友表示「有6、7名中國人在星巴克吃著炸雞、喝著燒酒，喝到滿臉通紅，一邊笑、一邊大聲聊天」。由於南韓星巴克今年10月才宣布，全國門市均禁止客人攜帶外食，對於這次事件，星巴克回應：「店員已告知客人規定，對方也依照指示收拾外食」。

南韓掀亂象，日前才有中國遊客隨地大小便。（圖／翻自《JTBC》YT）

這則貼文立刻在網路上掀起討論，不少南韓網友不滿表示「即便如此，我們的總統還是會跟中國說謝謝」、「大便攻擊之後，現在還要妨礙店家營業」、「太厲害了，我們想像不到的事情，中國人都做得出來」、「看了心情真差」；事實上，中國遊客改往南韓旅遊後，當地亂象也陸續浮上檯面，日前才有中國遊客在景福宮石牆下、濟州市區、漢拏山國家公園等地，隨地大小便，對此，南韓網友戲稱是「大便恐攻」。

