中國遣返涉詐台人入境金門 4人視訊訊問後撤銷通緝

（中央社記者吳玟嶸、管瑞平、鄭維真金門4日電）中國公安昨天經小三通遣返10名涉詐台籍人士抵金門，其中2人未通緝、4名判刑確定通緝犯送監執行，另4名經發布通緝縣市檢察署視訊訊問後，撤銷通緝。

中國公安昨天循小三通金廈航線遣送10名涉及洗錢、詐欺等罪台籍人士至金門，其中2名未遭通緝，4名是經法院判刑確定通緝犯，經警方解送金門地檢署訊問後已送金門監獄執行；剩餘2人由苗栗地檢、1人由彰化地檢及1人由屏東地檢發布通緝，各檢察署透過視訊訊問後，4人撤銷通緝。

苗栗地檢今天表示，遭遣返10人中有2名被告是由苗栗檢方發布偵查中通緝，原因是涉及其他案件但未到案說明，並非應執行被告；昨天2人既已歸案，經檢察官以視訊訊問偵查後，撤銷2人通緝身分，原偵查案件仍持續偵查。

彰化地檢表示，10名涉詐台籍人士中1人由彰化地方檢察署發布通緝，這名黃姓被告先前在台灣涉及詐欺案，因傳喚及拘提未到被通緝，昨天晚間由檢察官視訊訊問後撤銷通緝，諭知限制住居，並限制出境、出海，原案件由檢察官繼續偵查。（編輯：陳仁華）1141204