中國遣返涉詐台人名單有他？失聯300多天無音訊…鹹粥嬤還在等孫回家

社會中心／陳弘逸報導

彰化縣伸港鄉73歲阿嬤靠賣鹹粥把19歲黃姓孫子養大，兩人相依為命，未料，黃男去年失聯，阿嬤四處求助尋人，輾轉得知，他因涉詐騙案，遭中國山西公安拘留，至今仍持續失聯。近日中國公安透過小三通金廈航線，遣返10名台籍涉洗錢、詐欺的人士到金門；其中就有年齡相仿的黃姓男子，是否為失聯已久鹹粥阿嬤的孫子，引起關注，目前檢方也尚未證實。

回顧此案，彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子跟73歲阿嬤相依為命，阿嬤靠賣鹹粥把孫子養大，未料，黃男於2024年3月出門後失聯，嬤為了尋人多次登上新聞版面懇求大眾協尋。

今年1月初，官方證實，黃男因涉詐騙案，遭中國山西公安拘留，可能在對岸進行受審；為了救孫，阿嬤甚至下跪、懇求政府幫忙，然而人還在對岸，尚未獲釋。

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子去年失聯，因涉詐騙案，遭中國山西公安拘留。(圖／翻攝畫面)

據《自由時報》報導，12月3日中國公安透過小三通金廈航線，遣返10名台籍涉洗錢、詐欺的人士到金門；其中，一名因詐欺案遭彰化地檢通緝的黃姓男子，因年齡相仿，是否為失聯已久鹹粥阿嬤的孫子，引起關注。

對此，彰化地檢署表示，該名黃姓被告因先前在台涉詐案件傳喚不到遭通緝，經視訊訊問後裁定撤銷通緝，諭知限制住居並限制出境、出海，本案仍待偵辦；至於是否為「鹹粥嬤的孫子」，尚未證實。

